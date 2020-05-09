مصادر: صلاح بادي يقود لواء الصمود للمشاركة في الهجوم على قاعدة عقبة بن نافع

قالت مصادر مطلعة أن القيادي صلاح بادي، المعاقب دولياً من قبل مجلس الامن والخزانة الأمريكية، يقود رتل من يضم عددا من الآليات العسكرية المسلحة للمشاركة في الهجوم المرتقب على قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية بعد فشل هجوم قوات الوفاق عليها الاسبوع الماضي.

ووفقا للمصادر فقد تمت مشاهدة رتل من السيارات المسلحة التابعة لـ”لواء_الصمود” عشية الجمعة، وهو يمر من الطريق الساحلي ومر من مدينة الزاوية ومنها توجه لمناطق الساحل الغربي، إلى أن وصل لمدينة الجميل بقيادة صلاح بادي بهدف المشاركة في الهجوم على قاعدة عقبة بن نافع.

واشارت مصادر مطلعة أن قوات الوفاق لا تزال تحشد قواتها في مدينة الجميل بهدف شن هجوماً جديداً على قاعدة عقبة بن نافع والتي تخضع لسيطرة الجيش الوطني، مشيرةً إلى وصول تعزيزات كبيرة لقوات الوفاق من ضمنها عتاد مسلح ثقيل وعربات صواريخ الجراد بهدف السيطرة على القاعدة.

وبدأ طرفا النزاع في ليبيا لحشد قواتهما لمعركة عسكرية قد تكون الأكبر منذ اندلاع الحرب على العاصمة طرابلس، فالجيش الوطني الذي يقف على مشارف العاصمة استدعى قوات إضافية، بينما تستمر الوفاق في تحشيد مقاتليها ودعمهم بالأسلحة والمسلحين السوريين، لتنفيذ خطوات عسكرية جديدة ضد مواقع الجيش.

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