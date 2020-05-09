بلدية أبوسليم تعلن توفير كمية من حليب الأطفال

أعلنت بلدية بلدية أبوسليم، توفير كمية من حليب الأطفال، موجهة للأسر من ذوي الدخل المحدود، وسيتم تسليمها مع بدء التطعيمات وفق الآلية الموضوعة من قبل مكتب الخدمات الصحية بالبلدية والمراكز الصحية المخصصة.

وأشارت البلدية، أن توفير الكمية، يأتي تزامنا مع انطلاق حملة التطعيمات، اعتباراً من يوم الأحد المقبل حسب البرنامج المعتمد من قبل الخدمات الصحية طرابلس في المراكز الصحية.

وأعربت بلدية أبوسليم، عن شكرها لشركة “البطل” لمستلزمات الأم والطفل، لدعمها الا محدود لهذه الحملة، ولكل العناصر الطبية والطبية المساعدة بجميع المراكز بامكتب لخدمات الصحية ببلدية ابوسليم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية