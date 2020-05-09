ماهي اهمية قاعدة “عقبة بن نافع” .. ولماذا تسعى للسيطرة عليها؟

تحظى قاعدة عقبة بن نافع الجوية “الوطية” بأهمية إستراتيجية، نظرا لموقعها حيث تقع جنوب مدينة العجيلات وتبعد عن الحدود التونسية بحوالي 30 كلم وبإتجاة مطار طرابلس الدولي 120 كلم وإلي طرابلس 130 كلم ومساحتها التي تبلغ 10 كيلومترات.

وأسست قاعدة الوطية بناء علي أساس تحصينات التضاريس الجغرافية بالإضافة إلى إنشاء تحصينات خارجية وتعتبر ذات بنية عسكرية كبيرة تسمح لاستيعاب وايواء 7 الآف عسكري ،وتعد القاعدة العسكرية الوحيدة في ( ليبيا ) التي لا علاقة للطيران المدني بها .

ونظرا لتلك الأهمية تحاول قوات الوفاق وبإيعاز من تركيا السيطرة عليها مدعومة بالمرتزقة السوريين لجعلها قاعدة لهم في شمال إفريقيا وخاصة اقترابها من الحدود التونسية وعلاقة الإخوان في تونس بالحكومة التركية .

وشنت قوات الوفاق وبأوامر وإيعاز قيادات سياسية وعسكرية تركية لعناصر الحشد المليشياوي و المرتزقة السوريين بالتحرك إتجاة قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية ” لإجل السيطرة عليها في فجر الثلاثاء 5 مايو 2020 .

وبحسب مصادر فإن الهجوم كان يعد له منذ فترة طويلة وخلال عمليه الإعداد والتجهيز تنفذ الطائرات المسيرة التركية غارات متواصلة وكانت تستهدف من خلالها نقاط وتمركزات القوات المسلحة المرابطة في محيط القاعدة وليس القاعدة نفسها.

وكما حدث الهجوم على منطقة ترهونة فيضمي الحشد بنفس الآليه والتحرك الذي حدث في مدينة ترهونة لغزوها حدث تماما لغزو قاعدة ” الوطية ” بإختلاف الإشارات أو العلامات التي وضعت علي الأفراد والآليات.

ويرى مراقبون أن قوات الوفاق تسعى للسيطرة على القاعدة بهدف الانتقال للسيطرة على منطقتي الرجبان و الزنتان التي تميل بالولاء للجيش الوطني، فيما اصدر المجلس الرئاسي بياناً ظهر امس الجمعة مؤكدا أنه لا يسعى لاستهداف المكونات الاجتماعية والقبائل، إلا ان الطيران المسير عاود تحليقه وقصف اهداف مدنية في الرجبان.

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