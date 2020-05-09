هذا ما جاء فى مباحثات العقوري مع البكوش

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية “يوسف العفوري”، الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي “الطيب البكوش” التطورات السياسية الراهنة في ليبيا .

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، بيّن “العقوري” أهمية دعم الاتحاد لاستقرار ليبيا ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، باعتبارها دولة مغاربية وعضو في الاتحاد ، مضيفا أن استقرار ليبيا سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة في جوانب عدة.

وأكد “البكوش” على أهمية استقرار ليبيا ورفض التدخلات الخارجية ومدى أهمية الحوار بين الليبيين، مضيفاً بأن الاتحاد على استعداد للعب دور إيجابي في ذلك وأنه قد جرت محاولات في السابق بهذا الشأن.

وأشار رئيس لجنة الخارجية، إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد في تعزيز العلاقات بين الدول المغاربية في جميع المجالات‘ لاسيما أن الشعب الليبي تجمعه روابط وتاريخية واجتماعية عميقة مع شعوب المنطقة، الأمر الذي يضفي بعداً استثنائياً للعلاقات بين شعوبها، وفق البيان.