ضمن جهود مكافحة كورونا.. صحة الوفاق تعلن تجهيز مركزا متنقلا للإيواء والعزل الصحي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن الانتهاء من تجهيز سفينة “أبو عوف” كمركز للإيواء والعزل الصحي للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، أن تجهيز هذه السفينة واعتمادها مركزا صحيا متنقلا يعد المركز المتنقل الأول من نوعه في ليبيا للإيواء والعزل الصحي، وذلك ضمن الجهود المبذولة في مجابهة فيروس كورونا، على حد قولها.

وأوضحت الوزارة، أن هذا المركز المتنقل يتميز بسعة سريرية تفوق 100 سرير، ومجهزة بنحو 34 سرير للعناية الفائقة، مركز مختبر تحليل مجهز بأحدث الأجهزة، وآخر مختصة بأجهزة الصدم الكهربائي (AED).

إضافة إلى تجهيزه بأحدث أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة شفط السوائل، وجهاز (X_RAY) وتصوير أشعي متنقل، ومجهز بأجهزة تنقية الهواء ومنظومة أوكسجين، بحسب وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

يذكر أن ليبيا قد سجلت إصابة 64 حالة بفيروس كورونا المستجد، من بينها ثلاث حالات وفاة، بينما تماثلت منها 24 حالة للشفاء من الفيروس، وفق احصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا.

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