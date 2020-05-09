إيطاليا: بعثة إيريني تحت قيادتنا ستعمل باعتدال وتوازن

قالت مسؤولة دبلوماسية إيطالية إن بعثة (إيريني) التابعة للاتحاد الأوروبي، التي “تهدف إلى حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا، ليس إلى طرف واحد فقط”، لذلك “يمكنني أن أضمن أنها عندما ستعمل في ظل القيادة الإيطالية، ستكون معتدلة، متوازنة ونزيهة”، مبينة أن “المهمة لن تكون بحرية فقط”، بل “ستكون لدينا وسائل جوية لمراقبة التحركات على البر أيضاً”.

وأوضحت نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني، في تصريحات إذاعية الجمعة، أن “إيطاليا لديها أجندة واحدة فقط بشأن ليبيا، تهدف إلى وقف الأعمال العدائية للتمكن من استئناف المحادثات في جنيف سعياً إلى حل لا ينطوي على القيام بأي تقسيم للبلاد” بحسب وكالة آكي.

وتحدثت المسؤولة الإيطالية عن القصف في العاصمة طرابلس قائلة إن “القصف قرب سفارتنا (في العاصمة طرابلس) ضرب من الغطرسة بل ونابع من الضعف أيضا”.

وأضافت أن “بين مؤيدي (قائد الجيش خليفة حفتر) يبدو أن بعض السخط قد بدأ يلوح في الأفق” وأردفت: “على أية حال، قلنا بالأمس عندما كان متقدماً، ونكرر القول اليوم وهو يواجه الصعوبات، إنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا”

وأشارت سيريني الى أن “الوضع قد ساء الآن على أرض الواقع”، حيث “قادت حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي كوفيد 19، الأطراف المتحاربة إلى الاعتقاد بأن العالم مشتت، وأن الحرب يمكن أن تستأنف” واختتمت بالقول إن “الوضع أصبح غير مستداماً، وفي المقام الأول بالنسبة للسكان، كذلك الحال من ناحية إغلاق آبار النفط”.