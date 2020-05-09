«بركان الغضب»: تعرض أحياء سكنية في محيط مطار معيتيقة وباب غشير للقصف

أعلنت عملية« بركان الغضب» تعرض أحياء سكنية في محيط مطار معيتقية ومنطقة باب غشير في العاصمة طرابلس لقصف بأكثر من 80 صاروخ، «مما تسبب في مقتل مواطنين وعدد من الإصابات»، دون ذكر العدد.

واتهمت العملية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، قوات القيادة العامة بتنفيذ القصف، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وصباح اليوم، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تعرض خزانات وقود الطيران التابعة للشركة في مستودع مطار معيتيقة الدولي لإصابة خطيرة.

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