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«بركان الغضب»: تعرض أحياء سكنية في محيط مطار معيتيقة وباب غشير للقصف

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت عملية« بركان الغضب» تعرض أحياء سكنية في محيط مطار معيتقية ومنطقة باب غشير في العاصمة طرابلس لقصف بأكثر من 80 صاروخ، «مما تسبب في مقتل مواطنين وعدد من الإصابات»، دون ذكر العدد.

واتهمت العملية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، قوات القيادة العامة بتنفيذ القصف، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وصباح اليوم، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تعرض خزانات وقود الطيران التابعة للشركة في مستودع مطار معيتيقة الدولي لإصابة خطيرة.

 

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • The National Accord Government is a collection of militia groups who always tell lies and the World should support the Libyan Army to fight the terrorism. The ambassadors of Italy and Turkey should leave the country till we get rid of the criminal government. The criminals of Nawasy and Albugra in Tripoli shot the embassies and civilians and and accused the Libyan army. The current Tripoli Government is more dangerous than the
    coronavirous. The next door country Tunisia will certainly lose its stability through
    Turkish dreams in Libya

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