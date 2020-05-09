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«الليبية للإعلام المستقل» تدعو إلى القبض على مرتكبي جرائم خطاب الكراهية

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعت «المنظمة الليبية للإعلام المستقل» إلى الإسراع في إصدار أوامر للقبض على مرتكبي جرائم خطاب الكراهية «المنتشرين عبر وسائل الإعلام التقليدي أو على وسائل التواصل الاجتماعي سواء داخل ليبيا او خارجها».

وشددت المنظمة على ضرورة أن تقوم السلطات الليبية بمكافحة خطاب الكراهية والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، سواء في تقديم الأدلة ضد المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم أو في تنفيذ أيّ أوامر قبض تصدر عن المحكمة بخصوص جرائم التحريض على الكراهية والحرب.

ورحبت المنظمة بتقرير المدعية العامة للـمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا حول ليبيا الذي عرضته على مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، إذ تحدث التقرير عن خطاب الكراهية المنتشر في عدد من وسائل الإعلام الليبية.

وقالت بنسودا في تقريرها التاسع عشر حول ليبيا إن مكتبها لاحظ ارتفاعاً في خطاب الكراهية في ليبيا المنتشر في الإعلام التقليدي أو على وسائل التواصل الاجتماعي الموجه ضد أشخاص بعينهم أو ضد جماعات معينة.

وأكدت بنسودا أن «كل من يحث على ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، بالتحريض العلني أو بغيره من الوسائل عرضة للمقاضاة أمام المحكمة وأن المحكمة مصممة على التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة المتهمين بارتكابها عند استيفاء الشروط اللازمة، على النحو المحدد في نظام روما الأساسي»، حسب المنظمة.

وقالت المنظمة غن نظام روما الأساسي ينض على أن الشخص الذي يحرض على ارتكاب الجرائم من قبل الآخرين مسؤول أيضًا عن تلك الجرائم، ويمكن أن يشمل هذا التحريض إصدار بيانات عامة تحرض على الهجمات على مجموعات عرقية أو اجتماعية معينة.

وشددت بنسودا على أن القادة وأفراد المجتمع البارزين في ليبيا عليهم مسؤولية خاصة في القيادة بالقدوة والامتناع عن الكلام الذي يحض على الكراهية، مؤكدة أن كل من يحرض على الخوف والكراهية والانقسام في المجتمع لا يلحق الأذى بالأشخاص المستهدفين فحسب، بل يلحق الضرر بالمجتمع ككل.

وأكدت قلقها إزاء التقارير التي تفيد حدوث تصاعد مستمر في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري للمدنيين، بما في ذلك الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني والمحامون والمهاجرون ومسؤولو الدولة على يد الجماعات المسلحة في ليبيا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • قتل وخطف وتعذيب ويتكلموا على خطاب الكراهية يا اولاد القحبة يا ليبيين نيكوا امهاتكم الليبيات القحبات اللي جابوكم يلعن دينكم ودين ملتكم

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  • سبحان الله – اتعلمون الله بدينكم …… وهو يعلم ما في السموات وما في الارض .. سبحانه وتعالى عنا يشركون ….
    الليبين المواطنين لم نعرف ما هو خطاب الكراهية –
    نهرف فقط ان هناك تقصير في الاعلام المحلي … وهذه الأمور داخلية وترجع الى هيءة الثقافة والاعلام الليبي والامن العام – بما يتناسب مع اي مواضيع مطروحة ربما تساهم في رفع الحوار الاجتماعي لمستوى اخر – وذلك في شُح وجهل واضحين في ادارة الاعلام واختيار البرامج الآي تناسب – للمواطنين الليبين وغيرهم في بيوتهم – وخاصة بعد جانحة هيستيريا كورونا التي أمرضت حتى الأصحاء …!!!!
    – وكذلك يقع اللوم والخذلان على العديد من المشايخ والاءمة – في شُح البرامج الدينية الثقافية المحلية البسيطة التي تساعد في حل بعض الاشكالات …. وتوجيه عقول الشباب بعيدا عن التطرّف … والاخذ بالاسباب الاجتماعية – دون اشراك اي جوانب اخرى من اي دولة اخرى سواء عربية او اجنبية …. وهذه أشياء معنوية للمجتمع المدني الليبي .
    – محاولة التخبط الإعلامي الذي نراه في سرد الأحداث – والاستفزازات التي توجد في اللقاءات والحوارات وتزييف الحقاءق والتلاعب اللفظي – يجب ردعه بطرق متخصصة / ولو بعد وقت من الزمن – لان توجد ضحايا قتلوا بالطيران العسكري فقط بسبب مذيع او مذيعة تلاعب بالالفاظ ووضع أطراف في نزاع حقيقي وتمت اتصالات دولية بشان بعض المواضيع التي ترمى لها بعض الإخباريين في قناة اخبارية او في اجراء لقاء اخباري / او طرح خبر بصورة وبألفاظ تحث على تحركات أمنية واتخاذ إجراءات مهمة لحماية خصوصيات الدولة – وخاصة في وجود جاليات عربية كثيرة في رعاية صعبة من اجهزة امن هذه الدولة . – المطالبات التي اعتمد على التدخلات والاستشارات الخارجية تعتبر مرفوضة تماما – وخاصة في وجود وتوفر ادارات احتماعية داخلية ترعى المصالح الداخلية والشءون القانونية للدولة .
    الاعتماد عاو وساءل التواصل الاجتماعي كمصدر الاخبار هو ضرب من الغباء الإعلامي قد يكون مصدره من مروحي مخدرات – او عصابات متطرفة قد تنتحل اسماء قنوات او أشخاص …!!! الاعلام الاذاعي والصدق والنظافة في أمانة الخبر واحترام مشاعر الآخرين وخصوصيتهم وخاصة بعد سماع ان هناك ضحايا من قصف او اعتداء عسكري / يعتبر من شعاءر المهنة الإعلامية – في حق رفض تصوير ومقابلات أشخاص منهكون من جراء حروب .
    ولاحترام خصوصيات الدول وإعلامها المحلي في إطار معين ومحدد ويخدم المصلحة العامة . بتنويع البرامج وعدم التغافل عن اخبار الأطراف الاخرى والاجانب – كما حدث عن تغييب اخبار/
    حريق استراليا/ وفيضان المكسيك – وزلزال تركيا / وحرائق أوروبا / وانفجار في بعض دول الخليج – وحرائق الاْردن – وتسريات النفط المفتعلة من الجيش الصهيوني لتسميم الثروات البحرية في بعض المناطق .
    يعني يرى البعض من المفكرين ان القنوات العربية والإخبارية مستعبدة وتفتقر للمصداقية و تحتاج الحرية اكثر من بعض الشعوب التي ظلمت بالتمرد الإعلامي .

    رد