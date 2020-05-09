

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

09 May, 2020

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تعرض خزانات وقود الطيران التابعة للشركة في مستودع مطار معيتيقة الدولي لإصابة خطيرة صباح اليوم السبت.

وقالت الشركة أنه جار التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء، حتى يتمكن فريق الأزمة بإدارة الأمن والسلامة فيها من حصر وتقييم الأضرار ،و ناشدت الشركة بالابتعاد عن منشآتها الحيوية التي تمثل مقدّرات الشعب الليبي.