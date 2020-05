أعلنت بلدية سوق الجمعة، السبت، عن ايقاف دعمها لجهود الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المتعلقة بحظر التجول و غلق الأنشطة الاقتصادية.

The post بلدية سوق الجمعة تعلن ايقاف دعمها لجهود الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا المتعلقة بحظر التجول appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24