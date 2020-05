اعتبر

عضو مجلس النواب زياد دغيم، السبت، أن مندوب حكومة الوفاق غير المعتمدة لدى

الأمم المتحدة الطاهر السني، يعكس نموذجاً لاستغلال المؤسسات الليبية.

وانتقد

دغيم، فى تصريح صحفي، تصريحات السني في الأمم المتحدة، مضيفاً أن هذا الأمر يحتم

ضرورة إلغاء جميع قرارات وتعيينات فائز السراج كجزءاً أساسياً في أي تسوية قادمة، إضافة

إلى ملف الخارجية والبعثات ونوعية العلاقات مع الدول الخارجية .

يشار

إلى أن السني كان قد أعلن في كلمة سابقة له، خلال جلسة مجلس الأمن إلى أن المدعي العام

العسكري في ليبيا أصدر منذ فترة أمرا بالقبض على حفتر وعدد من الخارجين عن القانون،

مبيناً أن اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بصدد الانتهاء من تقريرها

الثالث، والذي سيتم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ولجنة العقوبات بمجلس الأمن.

The post دغيم : يجب إلغاء تعيينات السراج في المؤسسات الليبية قبل أي تسوية سياسية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24