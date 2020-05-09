اجتماع ببلدية بنينا لبحث مستجدات مكافحة الوباء

عقد مدير الخدمات الصحية ببلدية بنينا ظافر العلواني، أمس اجتماعا مع رئيس المجلس البلدي بنينا ناجي البرغثي، ومدير عام المستشفى القروي محمد العقوري، لبحث آخر مستجدات القطاع الصحي وأزمة كورونا.

الاجتماع تم خلاله بحث جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بسير عمل قطاع الصحة بالبلدية، والمستجدات بخصوص الإجراءات الاحترازية والتوعية من الوباء، كما تم الاطلاع على جاهزية فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بعد التدريب من قبل اللجنة الاستشارية الطبية على كافة الإجراءات الاحترازية العاجلة لمكافحة الوباء.

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