المحجوب: المعركة القادمة في طرابلس “فاصلة”

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العميد خالد المحجوب، إن المعركة المقبلة ستكون فاصلة لعدة أسباب، في إشارة منه إلى العمليات الحربية المتصاعدة في جبهات واسعة من أبوقرين شرقا مرورا بمصراتة وترهونة وطرابلس وغربا إلى الوطية.

وأضاف “المحجوب، في تصريح له لـ”سبوتنيك” الروسية، أن التطورات المقبلة مهمة، خاصة أن تركيا وقوات الوفاق دفعوا بكل ما لديهم من قوات وتجهيزات وعتاد، وأكملوا جلب الآلاف من المرتزقة خلال الفترة الماضية، و أعدوا خطتهم التي تهدف لإرجاع القوات المسلحة”.-حسب وصفه.

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني كانت قد أعلنت إطلاق عملية طيور الأبابيل والتي بدأ بعدها سلاح الجو في تنفيذ سلسلة من الغارات التي استهدفت المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق في المنطقة الممتدة من غرب سرت إلى مدينة زوارة.

وتأتي سلسلة هذه الغارات في ظل عملية طيور الأبابيل، حيث تكون القوة الجوية هي القوة الحاسمة في المعركة لتدمير مخازن السلاح وغرف العمليات في مناطق المواجهة العسكرية.

ويرى المراقبون أن هذه العمليات الجوية ستحدث تغييرا جذريا على خارطة المواجهة وستستثمر على الأرض خلال الأيام القادمة في تحييد تحركات المجموعات المسلحة والمرتزقة السوريين الذي يقاتلون بجانب قوات الوفاق.

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