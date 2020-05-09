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المحجوب: المعركة القادمة في طرابلس “فاصلة”

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العميد خالد المحجوب، إن المعركة المقبلة ستكون فاصلة لعدة أسباب، في إشارة منه إلى العمليات الحربية المتصاعدة في جبهات واسعة من أبوقرين شرقا مرورا بمصراتة وترهونة وطرابلس وغربا إلى الوطية.

وأضاف “المحجوب، في تصريح له لـ”سبوتنيك” الروسية، أن التطورات المقبلة مهمة، خاصة أن تركيا وقوات الوفاق دفعوا بكل ما لديهم من قوات وتجهيزات وعتاد، وأكملوا جلب الآلاف من المرتزقة خلال الفترة الماضية، و أعدوا خطتهم التي تهدف لإرجاع القوات المسلحة”.-حسب وصفه.

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني كانت قد أعلنت إطلاق عملية طيور الأبابيل والتي بدأ بعدها سلاح الجو في تنفيذ سلسلة من الغارات التي استهدفت المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق في المنطقة الممتدة من غرب سرت إلى مدينة زوارة.

وتأتي سلسلة هذه الغارات في ظل عملية طيور الأبابيل، حيث تكون القوة الجوية هي القوة الحاسمة في المعركة لتدمير مخازن السلاح وغرف العمليات في مناطق المواجهة العسكرية.

ويرى المراقبون أن هذه العمليات الجوية ستحدث تغييرا جذريا على خارطة المواجهة وستستثمر على الأرض خلال الأيام القادمة في تحييد تحركات المجموعات المسلحة والمرتزقة السوريين الذي يقاتلون بجانب قوات الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • أحد امراء المناطق قال لنا أن “جميعهم مات” بالحرب, وهم يندبون كثيرا
    وله حق، خسائرهم كانت كبرى, وتعدت 10 الاف جندي مُحيد بين قتيل وجريح واسير.

    المصري المعفن الي مصدق حفتر ويكتب “الخوان الخوان..” اقول له, تذكر هزيمة بوابة 27 وآسر 130 جندي دون قتال. وهذه معلومة حقيقية 100% واكبر دليل توسط منظمات إنسانية لتنظيم لقاءات بين الأسرى بالهبل وأسرهم بالعجيلات قبل تحريرها من الحوافر هي الأخرى.

    وسقوط غرفة العمليات الرئيسية في غريان وهلاك المئات من الحوافر سبب ذلك
    فاصبحت المعارك تدار من الجفرة! 500 كيلو من الجبهة الحقيقية

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    • والمصري المعفن نذكرة اخرى باحرب 56 و67 و73 سينا اللي رديتوها بكنادر عساكر اسرائلين ورفاتهم اهي اسرائيل احتك عليها بعدها اتبيدكم من على وجه الارض يا نسائكم طرب ورجالكم عبيد لمن غلب يافراعنة دولة الظباط هههههههههههههههخخخخخخخخخخخخخخخخخ

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  • اضيف ان مسعكري اليرموك وحمزة مقالب لكم, لإبادتكم على بكرة أبيكم وجعلكم تسحبون كل قواتكم الى ضواحي طرابلس وتدميرها هناك.

    وهذه إستراتجية كتائب الوفاق, ودليل ذلك بسيط جدا
    اتحداكم السيطرة على غريان او صبراتة, او حتى ورشفانة, او بوقرين
    فلا يعقل ان تكونوا عاجزين عن كل شيء, الا حمزة واليرموك!

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  • يا سيادة العميد المعركة كانت فاصلة منذ زمان لكن الهدنة ووقف القتال هو السبب في تدخل تركيا وجلب المرتزقة بالله ياسر من التصريحات الشعب الليبي خلاص كفاه 10 سنوات حرب ودم ودمار وسرقة امواله نبوا نهاية لهذه المليشيات والارهابيين ونتريحوا من هالشكالات المعفنة ونتجه الى البناء وعمار البلاد المشكلة اللي اصله مش ليبي هذه مصيبتنا لازم من مراجعة السجل المدني والجنسية بعد أنتهاء الحرب واللي اصله تركي يدرق وجهه.

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