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«قطر» تتصدق على «الشعب الليبي» بـ250 ألف علبة حليب

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تصدقت قطر عبر سفاراتها في ليبيا بأكثر من ربع مليون علبة حليب للشعب الليبي بعد أن شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا بداية شهر رمضان المبارك بسبب أزمة السيولة المالية والتأثيرات العالمية لجائحة كورونا.

وقالت شبكة سلام الإعلامية، الممولة من رجل الاعمال المدعو “علي الدبيبة” المدعوم من قطر، والتي تبث من تركيا، ويديرها وليد اللافي المدير السابق لقناة النبأ، في نبأ أوردته، اليوم السبت، إنه سيتم توزيع الكمية المهداة عبر عدد من البلديات والجهات المعنية وفقا لآليات معدة تضمن وصولها لجميع الشرائح المستهدفة، ومن ضمن البلديات المستهدفة طرابلس المركز وسوق الجمعة وغريان والساحل الغربي وتاورغاء، دون الإشارة إلى أي من المدن الخاضعة للحكومة الليبية.

وأضافت “شبكة سلام”: “تأتي المبادرة القطرية ضمن سلسلة من المساعدات آخرها شحنة معدات وقاية من وباء كورونا أرسلت مطلع إبريل الماضي” على حد قولها.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كان اولى بها العمال الاجانب فى قطر الجوعى وبعاملوا معاملة انسانية قذرة وفضحتهم منظمات دولية لحقوق الانسان وكما ورد فى صحيفة الجارديان البريطانية ولا كان يخصصها ثمنعا لمكافحة الكورونا التى تنتشر بسرعة رهيبة فى قطر ووصلت امس 1311 اصابة فى دويلة عدد سكانها ضئيل عشنا وشفنا دويلة حقيرة تدفع زكاة الفطر للشعب الليبى الغنى بموارده ولا يحتاج زكاة من احد فقطر مسئولة عن دمار ليبيا وعليها ان تدفع ثمن مادمرته بالمليارت

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  • اللي قتل السفير الأمريكي
    يحارب مع السراج
    واللي خطف السفير الأردني
    يحارب مع السراج
    واللي خطف السفير المصري
    يحارب مع السراج
    واللي خطف علي زيدان رئيس الحكومة الليبية السابق
    يحارب مع السراج
    واللي حرق المطار
    يحارب مع السراج
    واللي رافع الراية السوداء
    يحارب مع السراج
    واللي حرق النفط
    يحارب مع السراج
    واللي يهرّب في البشر والبنزينة
    يحارب مع السراج
    واللي هجر أهل تاورغاء
    يحارب مع السراج
    واللي يسرق في الاعتمادات
    يحارب مع السراج
    واللي ارتكب جريمة غرغور
    يحارب مع السراج
    واللي ارتكب مذبحة براك الشاطيء
    يحارب مع السراج
    والمرتزقة السوريين والأتراك
    يحاربون مع السراج
    ومع السراج: رؤوس الإخوان والقاعدة والمقاتلة: كبلحاج والغرياني والسويحلي ونعمان وبويصير وصوان والعرادي والقايد وبوسدرة وأبي عبيدة والسباعي والبيجا والمناعي وبلعم وعيت الصلابي وجمعة القماطي وبوسهمين والتاجوري واغنيوة والبقرة والحصان والمعزة والزيقرا والفار… وباقي الحيوانات! أكرمكم الله.

    هؤلاء هم أقطاب الدولة المدنية المنشودة برئاسة المتأسلمين ومنشفهم السراج؟!

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