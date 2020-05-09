«قطر» تتصدق على «الشعب الليبي» بـ250 ألف علبة حليب

تصدقت قطر عبر سفاراتها في ليبيا بأكثر من ربع مليون علبة حليب للشعب الليبي بعد أن شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا بداية شهر رمضان المبارك بسبب أزمة السيولة المالية والتأثيرات العالمية لجائحة كورونا.

وقالت شبكة سلام الإعلامية، الممولة من رجل الاعمال المدعو “علي الدبيبة” المدعوم من قطر، والتي تبث من تركيا، ويديرها وليد اللافي المدير السابق لقناة النبأ، في نبأ أوردته، اليوم السبت، إنه سيتم توزيع الكمية المهداة عبر عدد من البلديات والجهات المعنية وفقا لآليات معدة تضمن وصولها لجميع الشرائح المستهدفة، ومن ضمن البلديات المستهدفة طرابلس المركز وسوق الجمعة وغريان والساحل الغربي وتاورغاء، دون الإشارة إلى أي من المدن الخاضعة للحكومة الليبية.

وأضافت “شبكة سلام”: “تأتي المبادرة القطرية ضمن سلسلة من المساعدات آخرها شحنة معدات وقاية من وباء كورونا أرسلت مطلع إبريل الماضي” على حد قولها.