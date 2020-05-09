مجهولون يختطفون ‏القاضي الفيتوري بن احميدة من أمام منزله في زليتن

اختطف مجهولون القاضي الفيتوري بن احميدة، من أمام منزله في مدينة زليتن التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج.

وقال عبد الرحمن احميدة ابن القاضي الفيتوري، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن والده تم اختطافه من أمام منزلهم أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء، دون أن يعلموا أسباب ذلك، راجيا عودته إلى الأسرة سالما..

ولم تعلن بعد أي مليشيا في حكومة السراج مسؤوليتها عن اختطاف القاضي الفيتوري.

جدير بالذكر أن مجموعة مسلحة تابعة لداخلية فتحي باشاغا قد اختطفت الاثنين الماضي عضو ديوان المحاسبة ومدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام، رضا قرقاب، في طرابلس، قبل أن يتم تصعيد الخلاف بين باشاغا وعدد من المليشيات على خليفة هذا الأمر، ويتم الإفراج عنه أمس الجمعة.