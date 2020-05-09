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مجهولون يختطفون ‏القاضي الفيتوري بن احميدة من أمام منزله في زليتن

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اختطف مجهولون القاضي الفيتوري بن احميدة، من أمام منزله في مدينة زليتن التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج.

وقال عبد الرحمن احميدة ابن القاضي الفيتوري، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن والده تم اختطافه من أمام منزلهم أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء، دون أن يعلموا أسباب ذلك، راجيا عودته إلى الأسرة سالما..

ولم تعلن بعد أي مليشيا في حكومة السراج مسؤوليتها عن اختطاف القاضي الفيتوري.

جدير بالذكر أن مجموعة مسلحة تابعة لداخلية فتحي باشاغا قد اختطفت الاثنين الماضي عضو ديوان المحاسبة ومدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام، رضا قرقاب، في طرابلس، قبل أن يتم تصعيد الخلاف بين باشاغا وعدد من المليشيات على خليفة هذا الأمر، ويتم الإفراج عنه أمس الجمعة.

الوسوم

القاضي الفيتوري بن احميدة المليشيات المسلحة زليتن فائز السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هذه الدولة المدنية التى يتمسك بها الخائن السراج اختطاف القضاة واختطاف مدير بالرقابة وإن شاء الله لما يتم خطفه حتى هو ويرموه فى مكبات القمامة جزاء مساندته للميلشيات الارهابية واعتماده عليها والاستقواء بها على الشعب .

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