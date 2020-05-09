مؤسسة النفط: إصابة 10 خزانات بمستودع مطار معيتيقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن تعرض مستودع مطار معتيقية الدولي للنفط التابع لشركة البريقة لتسويق النفط لوابل من القذائف الصاروخية أدى إلى إصابة 4 خزانات إصابة مباشرة واحتراقهم بالكامل، وإصابة 6 خزانات أخري بأضرار جسيمة بسبب لهب النيران المشتعلة.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن المستودع كان يحتوي على 10 خزانات وقود الطيران سعة كل واحد منهم 50000 لتر بالإضافة إلى منظومة تزويد الطائرات التي تضررت بشكل مباشر وأصبحت خارج الخدمة أيضا، وإصابة سيارة تزويد وقود طيران الإسعاف الطائر بشكل مباشر.

وأوضحت المؤسسة أن عناصر الإطفاء تمكنت من إخماد النيران بالكامل بمساعدة هيئة السلامة الوطنية

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها إلى عدم استهداف ما تبقى من منشآت فهي مقدرات الشعب الليبي وقطاع النفط يخدم كل الليبيين .