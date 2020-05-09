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مؤسسة النفط: إصابة 10 خزانات بمستودع مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن تعرض مستودع مطار معتيقية الدولي للنفط التابع لشركة البريقة لتسويق النفط لوابل من القذائف الصاروخية أدى إلى إصابة 4 خزانات إصابة مباشرة واحتراقهم بالكامل، وإصابة 6 خزانات أخري بأضرار جسيمة بسبب لهب النيران المشتعلة.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن المستودع كان يحتوي على 10 خزانات وقود الطيران سعة كل واحد منهم 50000 لتر بالإضافة إلى منظومة تزويد الطائرات التي تضررت بشكل مباشر وأصبحت خارج الخدمة أيضا، وإصابة سيارة تزويد وقود طيران الإسعاف الطائر بشكل مباشر.

وأوضحت المؤسسة أن عناصر الإطفاء تمكنت من إخماد النيران بالكامل بمساعدة هيئة السلامة الوطنية

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها إلى عدم استهداف ما تبقى من منشآت فهي مقدرات الشعب الليبي وقطاع النفط يخدم كل الليبيين .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • تاخرت كثيرا هذه الضربة وطالبت بها من زمان حيث تشل تحركات المرتزقة ويجب ان تتكرر فى مطارى مصراته وزوارة ومينائى طرابلس ومصراته وبعدها كله يصبح تمام تحية للطير الابابيل
    تحية لابطال الطير الابابيل اهدى اليهم النشيد الوطنى
    الله أكبر الله اكبر
    والله أكبر فوق كيد المعتدي
    الله للمظلوم خير مؤيد
    أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
    بلدي ونور الحق يسطع فى يدي
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدي

    يا هذه الدنيا أطلي واسمعي
    جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي
    بالحق سوف أرده وبمدفعي
    فإذا فنيت فسوف أفنيه معي
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله اكبر
    الله فوق المعتدي

    الله أكبر الله اكبر
    قولوا معي الويل للمستعمر
    والله فوق الغادر المتجبر
    الله أكبر يا بلادي كبري
    وخذي بناصية المغير ودمري
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدي

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