حذر

المتحدث باسم شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية علي حبارات، السبت ، من نقص

الوقود في محطات التوزيع بطرابلس، ، مؤكدا أن مخصصات شركة البريقة لا تكفي السوق المحلية

.

وأوضح

حبارات، في تصريح صحفي، أن كميات الوقود اليومية المستلمة من شركة البريقة والمحددة

كحصة لشركة الشرارة لا تلبي احتياجات السوق المحلية، ما سيسفر عن حدوث ازدحام وطوابير

خلال الأيام المقبلة ، مشددا على أن شركته تقوم بشكل منتظم بنشر معلومات وبيانات الكميات

المسحوبة من البنزين بشكل يومي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية.

وكانت

الشرارة قد أعلنت عن توزيعها نحو مليون و200 ألف لتر بنزين أمس على المحطات العاملة

في مدينة طرابلس وضواحيها.

The post حبارات يحذر من نقص الوقود في محطات التوزيع بطرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24