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إقلاع رحلة جديدة إلى اسطنبول لإعادة العالقين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أقلعت طائرة الخطوط الجوية الليبية، اليوم السبت، من مطار مصراتة الدولي قاصدة مطار اسطنبول الدولي وذلك ضمن الرحلات المقررة لإعادة الليبيين العالقين في تركيا.

ومن المقرر أن تصل الطائرة إلى مطار اسطنبول الدولي في التاسعة مساءً، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مطار معيتيقة الدولي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومساء الجمعة، وصلت طائرة الخطوط الجوية الليبية مطار مصراتة الدولى قادمة من مطار اسطنبول الدولي، وعلى متنها 264 مسافرا. وكان 240 ليبيا عادوا من تركيا الثلاثاء الماضي.

ووصل عدد العالقين في الخارج إلى نحو 15 ألف مواطن، ومن المنتظر استكمال وصول باقي الرحلات تباعا وسط خطة تنفذها اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-كما هزمنا اجدادهم العثمانيين الكلاب من قبل وتقطع اقدام الاتراك:

    قتل الله الشيطان اردوغان
    واعاذنا الله منه – يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ –
    واعاذنا الله من المنافقين عصابة الاخوان
    وخونة مصراتة والزاوية
    قاتلهم الله اني يؤفكون
    كلاب لا يعيشون الا علي الخيانة لاوطانهم
    -سيهزم الجمع ويولون الدبر

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