غضب برلماني تونسي واستجواب للمسؤولين بسبب شحنة المساعدات التركية المرسلة للوفاق

جدد الحزب الدستوري الحر في تونس، السبت، رفضه المطلق لاستخدام المجالات الجوية و البرية و البحرية التونسية لتسهيل تواصل دولة أجنبية مع أحد الأطراف المتنازعة في ليبيا.

وأدان الحزب في بيان له، تحويل تونس إلى ذراع يعمل بالوكالة لتنفيذ السياسات الخارجية لغيرها من الدول مؤكدا تمسكه بتمرير مشروع اللائحة البرلمانية التي سبق أن قدمها لإعلان البرلمان رفض التدخل الخارجي في ليبيا و مناهضة إحداث قاعدة لوجستية في تونس لتسهيل التدخل في شؤونها.

وأكد الحزب أن هناك تضارب في التصريحات بين رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة التونسية فيما يخص الطائرة التركية التي هبطت في تونس محملة بالمساعدات الطبية الموجهة إلى ليبيا، موضحا أن هذا التضارب يعزز الشكوك بخصوص مصداقية المعلومات التي تقدمها السلطات حول تعاملها مع الملف الليبي.

وندد الحزب الدستوري بتدخل السطات التونسية في عملية إيصال شحنة الطائرة التركية إلى الطرف الليبي، مؤكدا أنه سيتقدم بجملة من الأسئلة الكتابية والشفاهية لوزراء الصحة والداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والنقل للاطلاع على خفايا الموضوع وإنارة الرأي العام وتحميل المسؤوليات السياسية والقانونية عن هذه الواقعة الخطيرة.

