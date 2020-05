الزاوية.. مستشفى أبو صرة القروي يتسلم تجهيزات طبية لعدد من أقسامه

تسلّم مستشفى أبو صرة القروي بمدينة الزاوية، السبت، تجهيزات

طبية لأقسام العمليات، والإسعاف والطوارئ، والإيواء، والعناية الفائقة، والأشعة التشخيصية،

والعيادات الخارجية، ومختبر التحاليل.

وبحسب تدوينة لوزارة صحة حكومة الوفاق غير المعتمدة عبر

صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن الشركة المكلفة بصيانة المستشفى

القروي كانت قد أنهت أعمالها، تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي بشأن ترفيع المركز الصحي

أبو صرة إلى مستشفى قروي بسعة ستين سريرًا.

وأضافت الوزارة أنه جرى تجهيز المستشفى بعد انتهاء أعمال

الصيانة والتحوير، بمنظومة معلومات إليكترونية، ومنظومة غازات طبية متكاملة، ومولد

كهربائي، كما تم توسعة قسم العمليات وتزويد قسم الأشعة التشخيصية بجهاز تصوير مقطعي

محوسب CT-Scan وجهاز أشعة سينية X-Ray.

