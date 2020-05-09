المجلس الإستشاري لـ السراج: يجب رفع مستوى التنسيق العسكري مع الحلفاء.. وإيقاف الحديث عن المبادرات حتى إنهاء العدوان

ليبيا – طالب مجلس الدولة الاستشاري الذي يرأسه خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في بيان له جميع الجهات والمؤسسات العامة بإيقاف كافة أشكال المناكفات والخصومات وتفريخ كل الجهود لإنهاء ما وصفه بـ”الاعتداء على المدنيين (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

مجلس الدولة طالب رئيس الرئاسي السراج في بيانه الذي إطلعت عليه المرصد بتركيز المجهود الحربي لوقف ما وصفها بـ”الهجمات على المدنيين” ، داعيا إياه إلى فرض عقوبات على العسكريين المتقاعسين عن آداء واجبهم الوطني في إشارة منه للعسكريين الرافضين للعمل مع مسلحي الوفاق.

كما طالب المجلس من السراج برفع ما وصفه بـ”مستوى التنسيق العسكري” مع من وصفهم بـ” الحلفاء الدوليين ” بتنفيذ بنود الاتفاقات معهم لإنهاء الحرب في إشارة من لتركيا وقطر .

وشدد المجلس في ختام بيانه على ضرورة توقف كافة الأطراف المحلية التي قال بأنها “ترفض الانقلاب” التوقف عن الحديث عن المبادرات والحوارات بأي شكل قبل إنهاء العدوان بشكل كامل.

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