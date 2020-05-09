تركيا تنتقل من الترغيب إلى الترهيب لتجنيد السوريين في ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت إن تركيا انتقلت في ظل خسائرها في ليبيا وتمرد المقاتلين السوريين عن الضباط الأتراك ورفض بعضهم الآخر المشاركة في معارك طرابلس، من “الترغيب” إلى “الترهيب” لإجبار عشرات السوريين للمشاركة في الحرب الليبية، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى هناك.

وعلى الرغم من كل المناشدات الدولية والتحذيرات فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والميليشيات المسلحة الموالية له.

وبلغ عدد المرتزقة السوريين في ليبيا حتى الآن نحو 8 آلاف مقاتل، فيما تعمل تركيا باستمرار في ظل تورطها في معركة خاسرة بليبيا على تجنيد آخرين على الأراضي السورية الخاضعة لسيطرتها، بهدف إرسالهم إلى ليبيا عند اقتضاء الحاجة، وفق ما أفاد به المرصد.