قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، السبت، إن مقاتلات سلاح الجو شنت سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمع للإرهابيين المدعومين من تركيا والمرتزقه السوريين بمنطقة الهيشة الجديدة.

