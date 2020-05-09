البعثة الأممية تدين قصف مطار معيتيقة وتطالب بمحاسبة المسؤولين

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، القصف «المروع» لمطار معيتيقة، الذي أدى إلى وقوع أضرار هائلة في طائرتي ركاب مدنية وخزانات للوقود وسيارات إطفاء، وكررت دعوتها إلى تقديم المسؤولين عن هذه «الجرائم» إلى العدالة بموجب القانون الدولي.

وقالت البعثة في بيان، إن «هذه الهجمات المروعة باتت تحدث بشكل متكرر بالقرب من الأحياء السكنية»، وأضافت أن «القصف العنيف اليوم ليس إلا مشهدًا آخرًا من سلسلة الهجمات العشوائية، التي تنسب في أغلبها إلى القوات الموالية للجيش الوطني الليبي، والتي أدت منذ بداية الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة 50 مدنيًا».

وأوضحت أن قصف مطار معيتيقة جرى بينما «تستعد طائرة لمغادرة طرابلس»، لافتة إلى أن المشهد «بات مألوفًا جدًا ولكن مروعًا».

وفي وقت سابق اليوم، أوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن قصف «قوات القيادة العامة» لمطار معيتيقة الدولي، أدى إلى تضرر الطائرتين «320» و«330» التابعتين للخطوط الجوية الليبية، إلى جانب احتراق طائرة شحن «يوشن» بالكامل، علاوة على احتراق طائرة خاصة تابعة لشركة «المتحدة» بالكامل.

إلى جانب تعرض مبنى هيئة السلامة الوطنية لأضرار جسيمة، واحتراق أربع سيارات إطفاء بالكامل، علاوة على احتراق المكتب بجانب «هنجر صقر» المخصص لصيانة الطائرات، وتضرر بوابة المغادرة رقم «2»، إضافة إلى إصابة البوابة رقم «3» بشظايا.

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