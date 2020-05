6 أحزاب تونسية تعلن رفضها مشاركة تونس في أي نشاط تركي داعم للمليشيات في ليبيا

أعلنت 6 أحزاب تونسية وهي التيار الشعبي وحزب العمال والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس إلى الأمام وحزب القطب، الجمعة، رفضها المطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم المليشيات والإرهابيين وتصدير المرتزقة إلى ليبيا.

وقالت الأحزاب التونسية الستة، في بيان لها، إن مطار جربة جرجيس بالجنوب التونسي سجل هبوط طائرة تركية في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي، رافقها تضارب في المعطيات، حيث أوردت وكالة الأنباء التركية أن الطائرة تحمل مساعدات طبية لتونس، ليتفاجأ الرأي العام في ساعة متأخرة من الليل ببيان صادر عن رئاسة الجمهورية يفيد بأن الطائرة تحمل مساعدات طبية إلى ليبيا وأن تونس هي من ستتولى تمرير هذه المساعدات.

وأضاف البيان أن التضارب والغموض الحاصلين في علاقة تونس بتركيا خاصة في ما يتعلق بالملف الليبي يؤكد المخاوف الشعبية من تنامي النشاط التركي الداعم للمليشيات والجماعات الإرهابية في ليبيا على الأراضي التونسية وهو ما يشكل خطورة بالغة على الأمن القومي لتونس والمنطقة ككل.

وحذرت الأحزاب من مغبة استمرار نهج الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالأنشطة التركية في المنطقة، مطالبين بموقف واضح في رفض التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة.

