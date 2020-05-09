قطر تنتقد ردود الفعل الدولية الرافضة للتدخل التركي في ليبيا

وصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، السبت، الأوضاع في ليبيا بأنها متدهورة، مجددًا دعم بلاده لحكومة الوفاق، ومخرجات اتفاق الصخيرات.

ووفقا لـ “الشروق” القطرية، انتقد آل ثاني، ظهور ردود فعل دولية ضد التدخل التركيا في ليبيا، زاعما أن هناك تناقض دولي في التعامل مع الأزمة الليبية، قائلا: “ظل هناك صمت طويل عن التدخلات الخارجية في ليبيا من قبل عدة دول، أوروبية وعربية”

جاء ذلك خلال استضافة “آل ثاني” بمعهد السياسات الخارجية في جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية في ندوة افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان “حوار مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: “السياسة الخارجية والدبلوماسية العالمية في منطقة الخليج وخارجها”.

واستبعد وزير الخارجية القطري إمكانية وجود حل في ليبيا إلا إذا اعترف المجتمع الدولي بأنه لا يمكن أن يتعامل مع هذه الاوضاع في ظل وجود معيارين، وفق قوله.