الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة في عين زارة واستهداف مخزن سلاح في صلاح الدين

اعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري عن تمكن وسائط الدفاع الجوي من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في منطقة القبايلة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وأفادت الكتيبة 82 التابعة للجيش الوطني بقصف مخزن دخيرة تابع لقوات الوفاق في محور صلاح الدين جنوب العاصمة .

وبحسب مصادر اعلامية فإن اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق اندلعت في منطقتي وادي الربيع و عين زارة .

ولا تزال الاشتباكات المسلحة والقصف المدفعي مستمرة في محاور العاصمة طرابلس بالرغم من عرض الجيش الوطني القبول بهدنة انسانية في شهر رمضان إلا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رفضت القبول بها واعلنت استمرار عملياتها العسكرية متجاهلة الدعوات الدولية وطلب البعثة الأممية .

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