‎السراج يتهم قوات القيادة العامة بقصف الأحياء السكنية في طرابلس بمائة صاروخ وقذيفة اليوم

اتهم القائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قوات القيادة العامة بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الأحياء السكنية وسط العاصمة طرابلس اليوم السبت، فضلا عن استهدف مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف.

وبحسب السراج في بيان اليوم، فإن القصف على مطار معيتيقية أصاب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار.

وشدد السراج، على أإن هذه «الأعمال الجنونية» هذه الأيام والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، «دليل ضعف ويأس» بعد الهزائم المتتالية لقوات القيادة العامة.

وأكد أننا «لم نعد نكترث بـ«التنديدات الخجولة» التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن «تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه»، مؤكدا أن هذه «الانتهاكات والجرائم البشعة لن تزيدنا إلا إصراراً للضرب بيد من حديد بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، ولن يقف أمامنا أي عائق لتوفير ما يحتاجه المجهود الحربي لإتمام هذه المهمة».

وتابع «نوجه نداءً أخيرا للشباب المغرر بهم في صفوف المعتدين، بأن يسارعوا بتسليم أنفسهم مثل ما فعل زملاء لهم ووجدوا منا أفضل معاملة».

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