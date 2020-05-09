«النهر الصناعي»: انقطاع المياه عن معظم طرابلس بسبب اعتداء مجهولين على إحدى محطات الكهرباء   

أعلن جهاز النهر الصناعي، اليوم السبت، تعرض محطة الكهرباء «النهر 1» لاعتداء من مجموعة خارجة عن القانون وإجبار العمال المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بالمحطة على فصل الكهرباء عن الحقل الجنوبي والشمالي.

وأضاف الجهاز، في بيان عبر صفحته بفيسبوك، «أنه لم يتسن معرفة الدوافع والأسباب لهذا الاعتداء غير المسئول الذي سيكون له تأثير في خفض معدلات إنتاج المياه بخروج الحقلين عن العمل وإستمرار عمل الحقل الشرقي فقط».

وأوضح الجهاز أن هذا الاعتداء سيتسبب في زيادة عجز الإمداد المائي الذي تعاني منه المنظومة وعدم القدرة على الإيفاء بكافة احتياجات المدن من المياه، بسبب سرقة وتخريب 106 آبار وتعثر أعمال الصيانة للظروف الأمنية السيئة.

ولفت إلى أن ما يؤثر أيضا في زيادة عجز الإمداد المائي الاستهلاك المفرط للمياه والتوصيلات الغير شرعية على طول مسارات المنظومة خاصة المسار الشرقي للحصول على المياه لغرض الشرب والزراعة.

وأكد أن انقطاع المياه سيكون في أغلب مناطق مدينة طرابلس خاصة المرتفعة، معبرا عن أمله في حل هذه الإشكالية وإعادة الكهرباء في أسرع وقت وعودة التشغيل للحقلين لتغذية كافة المناطق بمدينة طرابلس بالمياه وباقي المدن بالمسار.