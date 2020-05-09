البرلمان يطالب قيادة الجيش بتوضيح موقفها من صنع الله

رأت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب الليبي، السبت، أنه “من الضروري للقيادة العامة للجيش توضيح تعليماتها المشار بتمكين مجلس مجلس الإدارة الجديد لشركة البريقة لتسويق النفط في إدارة ببنغازي”

وأبدت اللجنة، في بيان لها، استغرابها واستنكارها لتمكين مجلس إدارة الشركة التي تم تعيينه في اجتماع بمدينة طرابلس في الـ 3 من مايو الجاري، بمساعدة جهاز مكافحة الظواهر السلبية التابع للقيادة العامة للجيش، معربة عن تفاجئها بأن هناك تعليمات صادرة من القيادة بتمكين القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة “مصطفى صنع الله” في المنطقة تحت إدارة الحكومة الليبية، وفق البيان.

وقالت اللجنة، خلال البيان، إن “صنع الله” تلاحقه الشبهات بعدم النزاهة والانتماء لتنظيم “الإخوان المسلمين” ودعم المجموعات الإرهابية والميلبشيات، بناء على القيادة، وقد اتخذ المجلس موقفه من المعني بناء على ذلك، داعية قيادة اللجيش إلى إعطاء رأيها بالرد والتوضيح، لمقتضيات المصلحة العامة، بحسب البيان.