أفاد مصدر لليبيا24، الأحد، بوفاة رئيس المخابرات العامة

لحكومة الوفاق، عبدالقادر التهامي، إثر تعرضة لسكتة قلبية.

The post وفاة رئيس المخابرات العامة لحكومة الوفاق عبد القادر التهامي إثر تعرضه لسكتة قلبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24