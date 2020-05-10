الثني يتابع سير عمل اللجنة المختصة بمنع ازدواجية التوريد لاحتياجات القطاع الصحي

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اجتماعا موسعا مع اللجنة الفنية المختصة بمنع ازدواجية التوريد والصرف في تغطية احتياجات القطاع الصحي ومراجعة كل متطلباته السابقة.

وشارك في الاجتماع، رئيس اللجنة وعضو لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتورة نجاح إبراهيم العقيلي، ومدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء عبدالرازق الجريبي.

واطلع الثني خلال الاجتماع، على سير عمل اللجنة مؤكدا ضرورة التدقيق والمراجعة وذلك لضمان عدم ازدواجية التوريد والصرف وفقا لتعليماته الصادرة بالخصوص.

ويأتي تشكيل اللجنة، وفقا لما خلص إليه اجتماع رئيس مجلس الوزراء في مقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي 14 أبريل الماضي، مع وزير الصحة، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير عام مركز بنغازي الطبي، ومدير المشروعات بوزارة الصحة، إضافة إلى مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء.

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