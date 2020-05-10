الثني يتابع سير عمل اللجنة المختصة بمنع ازدواجية التوريد لاحتياجات القطاع الصحي

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اجتماعا موسعا مع اللجنة الفنية المختصة بمنع ازدواجية التوريد والصرف في تغطية احتياجات القطاع الصحي ومراجعة كل متطلباته السابقة.
وشارك في الاجتماع، رئيس اللجنة وعضو لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتورة نجاح إبراهيم العقيلي، ومدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء عبدالرازق الجريبي.
واطلع الثني خلال الاجتماع، على سير عمل اللجنة مؤكدا ضرورة التدقيق والمراجعة وذلك لضمان عدم ازدواجية التوريد والصرف وفقا لتعليماته الصادرة بالخصوص.
ويأتي تشكيل اللجنة، وفقا لما خلص إليه اجتماع رئيس مجلس الوزراء في مقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي 14 أبريل الماضي، مع وزير الصحة، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير عام مركز بنغازي الطبي، ومدير المشروعات بوزارة الصحة، إضافة إلى مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء.
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