سماع دوي انفجارات في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس

أفاد شهود عيان، الأحد، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق في أغلب محاور القتال في العاصمة طرابلس.

كما اشارت مصادر محلية إلى سماع أصوات المدفعية الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس.

وأفاد شهود عيان، بسماع أصوات اشتباكات مسلحة وعنيفة وتبادل للقصف المدفعي بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، والذي يشهد أعنف الاشتباكات والقصف المدفعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24