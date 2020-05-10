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سماع دوي انفجارات في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد شهود عيان، الأحد، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق في أغلب محاور القتال في العاصمة طرابلس.

كما اشارت مصادر محلية إلى سماع أصوات المدفعية الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس.

وأفاد شهود عيان، بسماع أصوات اشتباكات مسلحة وعنيفة وتبادل للقصف المدفعي بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، والذي يشهد أعنف الاشتباكات والقصف المدفعي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • احتفال الجيش الوطنى بذكرى اول انتصار للمسلمين فى غزوة بدر على ابوجهل وابولهب ومقتل صناديد الكفر

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  • باشاآغا هرب مذعور من طرابلس الي مصراته علي آمل ان يآوي الي جبلاً ليعصمه من طوفان الكرامه فعطلوا مطار مصراته وصبوا عليه قذائف واخرجوه عن الخدمه حتي تمسكوهم مسك شواشيو حتي لا يهربوا بانفسهم الي تركيا ويهربوا ما تبقي من عمله اجنبيه في ليبيا المركزي

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  • نريد المشرى والشاطر ودبرز والفقيه احياء لكى نزفهم فى طرابلس مثل خوان السودان فلا تحرمونا من هذا المشهد العظيم

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    • لا تنسي يا أخي ديك الكناسه قنونو حتي هو نريدوه حي ليخبرنا عن انجازات قوات بركات الحطب

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