علي محمود: الليبية للإستثمار أصبحت بقيادة واحدة وستعمل على دعم التنوع الاقتصادي الليبي

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، إن

المؤسسة الليبية للاستثمار أصبحت الآن بقيادة واحدة بعد خمس سنوات من الانقسام والفوضى،

مؤكدًا أن المؤسسة ستحقق ضمان الدخل والثروة للأجيال القادمة، والعوائد المالية الملفتة،

ودعم التنوع الاقتصادي الليبي.

وأضاف علي محمود في حوار مع صحيفة ليبية ناطقة باللغة

الإنكليزية ترجمته ليبيا24، أن حكم محكمة لندن سمح أخيرًا للمؤسسة بالتركيز على أصولها

وأنشطتها بدلاً من التركيز على من يديرها، موضحًا أن هذا الحكم أنهى فترة امتدت لأكثر

من خمس سنوات شهدت الكثير من إهدار الأموال من قبل الأفراد والهيئات التي تدعي أنها

ترأس المؤسسة. معتبرًا أن قرار محكمة لندن انتصارًا مهمًا للغاية، مؤكدًا أنه يمكن

الآن لإدارة المؤسسة أن تستمر في مهمتها الإدارية.

وتابع علي محمود أن الخطوة الأولى التي قامت بها المؤسسة

في سبيل العودة لنشاطها مجددًا هي مشروع التقييم، من خلال تجميع الحسابات الكاملة للمؤسسة

وجميع الشركات التابعة لها من 2009 إلى 2019 مع تقييم كامل لجميع استثمارات المؤسسة وقيمتها حتى 2019م وربحيتها وقابليتها للبقاء، التي

يتم تنفيذها من قبل شركة “ديلويت” وهي واحدة من أكبر شركات المحاسبة الدولية

الأربع ومقرها لندن.

وأشار علي محمود إلى أن قرار محكمة لندن أدى إلى تصفية الأجواء

ومكّن المؤسسة من البدء بالعودة إلى المسار الصحيح، لكنه تزامن أيضًا مع إنتشار وباء

كورونا، مبينًا أن الاقتصاد العالمي قد تأثر بشكل كبير وتأثرت المؤسسة مع وجود أصول

في العديد من القطاعات والمجالات المختلفة في العالم، لم تنج من العواقب، مؤكدًا

أن المؤسسة تعمل على الحد من هذه العواقب.

ولفت علي محمود إلى أن المؤسسة بدأت بالعمل مع فرق الاستثمار

والشركات التابعة والشركات العاملة والمستشارين لتقييم الأثر من أجل تطوير استراتيجية

للتخفيف من أي آثار سلبية وحماية أصول المؤسسة على المدى الطويل، مؤكدًا أنه حتمًا

ستكون هناك عواقب فورية وقصيرة المدى على العائدات والتقييمات والتكاليف، مشيرًا

إلى أن المؤسسة و شركاتها التابعة تهتم بسلامة الموظفين ووضعت خطوات وإجراءات لضمان

قدرتهم على العمل من المنزل و حمايتهم من الفيروس.

وأكد علي محمود أن المؤسسة لديها استراتيجية واضحة وقابلة

للتحقيق لضمان تقديمها للجميع في ليبيا، لافتًا إلى أنه يركز على الحفاظ على سلامة

الأصول وتقديم إستراتيجية التحول، وبالتالي تصبح صندوق ثروة سيادي مثالي.

The post علي محمود: الليبية للإستثمار أصبحت بقيادة واحدة وستعمل على دعم التنوع الاقتصادي الليبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24