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بعد هزائم المليشيات.. محمود عبد العزيز : على أهل طرابلس الخروج فى ميدان الشهداء

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمود عبد العزيز،عضو المؤتمر الوطني السابق والمحلل السياسي، فى تدوينه له فجر اليوم الأحد، على حسابه الرسمي بالفيس بوك :”على أهل طرابلس الخروج فى ميدان الشهداء للتعبير عن غضهبم  “.

وتأتي تدوينة “عبد العزيز”، بعد الهزائم المتتالية التي تلقتها مليشيا السراج والمرتزقة السوريين بمحاور القتال السبت، خاصة فى محوري أبو سليم وصلاح الدين.

وفى نفس السياق، زعم عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري للدولة السابق، إنه على العالم أن يفهم أنه يستحيل أن نفرق بين مجرم الحرب حفتر وعصابات إرهاب داعش، وذلك محاولا وصف عمليات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالأعمال الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي.

وواصل زعمه، عبر صفحته بالفيس بوك، قائلا: “‏إن الذي يقتل النساء ويدمر بيوت الآمنين ويحرق أرزاق الليبيين ويذبح أسرى الحرب ولا يعتد بأي قوانين ، هو طرف لا يمكن التحاور معه، إلا باللغة التي يفهمها في ميادين القتال.

 

ومن جانب آخر، قال مندوب حكومة فايز السراج لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، السبت، إنه لا يكتب هذه المرة ليطلب الإدانة بعد قصف طرابلس بأكثر من 100 صاروخ.

 

وأضاف السني، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم قصف المنازل والمطارات وقتل العشرات، لأننا لا نريد أن نسمى المعتدي كالمعتاد، قائلاً: “الجميع مسؤول عن هذه الأرواح البريئة”.

 

وزعم عبد الغني الككلي المعروف بـ«غنيوة»، أحد الإرهابيين الخطيرين، أن هناك محاولة فاشلة من قوات الجيش الليبي التي وصفها بـ«العصابات الإجرامية الغازية» للتقدم على أحد المحاور.

 

وواصل «الككلي» التابع للجماعة الليبية المقاتلة، التي يقودها عبد الحكم بلحاج، القيادي السابق في تنظيم القاعدة، زعمه قائلا: «إن القوات الغازية حاولت الاقتراب من عرين الأُسود فتكبّدوا فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».

 

وطالب القيادي الإرهابي بالجماعة الليبية المقاتلة من المواطنين بالبقاء في بيوتهم وأن لا ينصتوا للشائعات والابتعاد عن النوافذ وشُرفات المنازل.

 

ووجه حديثه لقوات الجيش، قائلا: «نكرر لن تصلوا مبتاغكم وعبثاً تجزّون بقطعانكم للموت الزعاف، لن ترهبونا بصواريخكم العمياء وسنطاردكم حتى نخلّص البلاد من شروركم يا عُبّاد المال والسلطة خسئتم وخاب مساعكم».

 

وزعم فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي أن الجيش الوطني الليبي الذي وصفه بـ«قوات مجرم الحرب» قامت اليوم السبت بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الأحياء السكنية وسط العاصمة طرابلس.

 

وواصل «السراج» زعمه، عبر صفحة حكومة الوفاق على الفيسبوك، أنه الجيش الليبي «اُستهدف مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف، وأصاب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار»، وفق زعمه.

 

‎ووصف تلك العمليات بـ«الجنونية لمجرم الحرب الإرهابي»، وأنها دليل ضعف ويأس بعد الهزائم المتتالية له ولمليشياته ومرتزقته، وهي مؤشر على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم، حسب ادعائه.

 

ومن ناحية أخرى طالب المجلس الاستشاري، بقيادة الإخواني خالد المشري، اليوم السبت، حكومة فائز السراج بما وصفه «رفع مستوى التنسيق العسكري مع الحلفاء»، في إشارة على ما يبدو إلى تركيا التي كانت أرسلت آلافا من المرتزقة إلى ليبيا، لدعم المليشيات المسلحة والعصابات في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

 

وقال المجلس الاستشاري، في بيان له عبر صفته بفيسبوك، إنه يطالب حكومة الوفاق برفع مستوى التنسيق العسكري مع الحلفاء الدوليين لإنهاء ما اسماه «انقلاب حفتر».

 

ودعا المجلس، وهو هيئة استشارية “جميع الأطراف المحلية الرافضة للانقلاب التوقف عن الحديث عن الحوار بأي شكل” قبل التصدي الكامل لقوات الجيش الوطني.

 

ووقعت تركيا وحكومة السراج قبل اشهر سلسلة اتفاقيات عسكرية واقتصادية، تسمح بطلب معونة عسكرية من انقرة كما تتيح لتركيا تسهيلات للتنقيب عن الفنظ في البحر المتوسط توسيع نفوذها في شمال افريقيا.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اهل طرابلس سيخرجوا لاستقبال الجيش الوطنى وكنس الاخوان والاتراك والمرتزقة واشعال النار فيهم فى ميدان الشهداء والقاء الرماد فى البحر قضى الامر ياحمار فاليوم يوم الفتح فى ذكرى غزوة بدر الكبرى

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  • انت مختل عقليا ياولد الم تقل ان السراج وحكومته فاسدة فكيف يدعم اهل طرابلس من قلت عنهم فاسدون الا يستحقوا حد الحرابة ياحمار

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  • هل عندك علم يامحمود ان هناك شكوك ان مدير المخابرات التهامي تم أغتياله من المليشيات وانكان اعباءك يا محمود علي وزير حكومة النفاق باشاآغا فأنني أبشرك بأنه قد هرب مذعور مدحورا من طرابلس الي مصراته علي آمل ان يآوي الي جبلاً لعله يعصمه من طوفان الكرامه فنصيحتي لنسور الجو ان يعطلوا مطار مصراته ويصبوا عليه حمم من القذائف حتي يخرج عن الخدمه حتي تمسكوهم مسك شواشيو حتي لا يهربوا بانفسهم الي تركيا ويهربوا ما تبقي من عمله اجنبيه في ليبيا المركزي

    رد
  • Avatar يقول الشعب الليبي =حفتر ، حفتر= الشعب الليبي...معادلة وطنية قومية بطولية ليبية دكت مضاجع الاخوان المفلسين عملاء تركيا:

    انتهت اللعبة ياااااااااااااعملاء….هزيمة ساااااااااااااااااااحقة لكم ياخوان الوطن في ليبيا…بفضل الله اولا ثم بفضل الجيش الليبي والشعب الليبي

    رد

  • قلناها من زمان المتغطى باردوغان جبان واليوم يهرب جنوده ويتركوا الخوان كالعادة لمصيرهم المعتاد ولوكان عندك ذرة رجولة يامحمود فابدأ بنغسك وتعالى لميدان الشهداء ولن تجد معك سوى شوية نساوين بعد ان قتل الشباب المغرر به والاطفال واعرف انك جبان تنبح فى غرف مكيفة امام الميكروفون وتقبض الثمن من قطرائيل

    رد

  • قضي الأمر يا قواد وميبون تركيا وطار الحمام وصفقى يا وزة لا أمل لكم الا الموت أو الفرار أو السجون أو السحق والمحق يا فاسد ويا خائن يا مذموم ورفلة وورفلة حرام تنتمى لها يا قواد لانهم يعشقون الوطن من يوم الدنيا والدين أما أنت لا اعتقد انك ورفلى واكيد عايد وساقط وزيم .

    رد

  • يامحموء اطمئن بعد التحرير سوف تاتى فى شيكارة فكل الدول ستتهافت على تعمير ليبيا وستجد مالطا ترسلك ملط لتقبض الثمن وانت لاتسوى اكثر من دولار لانك حمار عفوا اعتذر للحمار فهو مفيد انك صرصار ضار

    رد

  • هذا تحريض لخلط المواضييع ـ المواطنين اللييبيين لايحتاجون لأرهاصات ـ وتدخلات جاليات غير ليبية أو ليسوامن العاصمة ـ لتضيع الجهود أو لمظاهر سلبية وطفولية وعدم الاستماع لتخاريف تخرب المشهد العام للدولة ـ على إدارات البلديات الليبية في طرابلس أدخار الجهود والأهتمام بأعمال الخدمات الأجتماعية والحرص على أبنائهم وعائلاتهم ـ والوعي الثقافي والاعلامي والتحصيل العلمي والدراسي والادراكي . والأهتمام بأماناتهم ومؤسساتهم .والاستعداد لموسم عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الأسلامية بكل خير .

    رد

  • توقعت ان يكون تحرير طرابلس فى ذكرى عزوة بدر اول انتصار للمسلمين على ابوجهل وابوجهل هذا الزمان هو اردوغان فهو ناقص علام معاه دبلوم وزور شهادة جامعية بطريقة غبية جعل تاريخ تخرجه قبل تاريخ انشاء كلية الاقتصاد جامعة مرمرة بعامين ومع ذلك قبل رئيس لجنة الانتخابات صورة الشهادة المزورة بعد ان ختمتها موظفة مرتشية بانها طبق الاصل واتحدى اردوغان ان يستخرج شهادة اصلية مستحيل طبعا عموما هو الغى شرط الترشح للرئاسة ان يحصل على شهادة جامعية !!!

    رد

  • غنوا وارقصوا وجاهدوا
    أخرجوا إلى الميادين والساحات
    اهتفوا ، وكبروا ، وزمروا
    لا رجوع …إلى الأمام إلى الأمام ……..محمود عبدالعزيز اليوم

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  • الذي ويدمر بيوت الآمنين ويحرق أرزاق الليبيين ويذبح أسرى الحرب ولا يعتد بأي قوانين هم هؤلاء الذين كنت تدعمونهم بالدراسات في بنغازي درنة وهم عصابات فجر ليبيا التي احرقت المطار وارتكبت المجازر في غرغور والقربوللي و احرقت ودمرت في ورشفانه

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  • وفى نفس السياق، زعم عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري للدولة السابق، إنه على العالم أن يفهم أنه يستحيل أن نفرق بين مجرمي الحرب من جماعة الاخوان وعصابات إرهاب داعش، وذلك للكذب على العالم الذي يعرف ما لا يعرفونه عن انفسهم و ان عمليات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ضد الاخوان والعصابات الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي.

    وواصل عبر صفحته بالفيس بوك، قائلا: “‏إن الذي يقتل النساء ويدمر بيوت الآمنين ويحرق أرزاق الليبيين ويذبح أسرى الحرب ولا يعتد بأي قوانين ، هو طرف ارهابي تدعمه جماعة الاخوان وقطر وتركيا ، إلا باللغة التي يفهمها في ميادين القتال.

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