امغيب: أنباء مؤكدة عن مغادرة المروحية الخاصة بالسراج إلى جهة غير معلومة (تدوينة عبر فيس بوك)

تعليقات
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يبدو ان السراج فهمنا
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ياوجه الخرتيت ليش ما تجي انت لميدان الشهدا او وري رجوليتك يا ذيوث
والله نتمني انلاقي هالكلب باش نعجنهه طريحة نباش القبور وجه امخاريق العجوز هدا
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التعليق هدا موجه لوجه الخرتيت محمود عبدالعزيز اللي قاعد في مالطا ويطالب في الناس باش ينزل لميدان الشهداء
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الخرتيت الامحمود والاورفلى زامل وميبون وبدرونة وقحبة كبيرة فدعوه يفتفت لانه الآن راهو فى كسبرة وخسر كل الاوراق وسيتم جلبه من الخارج حال سقوط فرقاطة السراج وهى الأن فى طريقها للسقوط بعون الله وانتصار اسود الجيش
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