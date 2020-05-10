اخبار ليبيا الان عاجل

امغيب: أنباء مؤكدة عن مغادرة المروحية الخاصة بالسراج إلى جهة غير معلومة (تدوينة عبر فيس بوك)

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أشار عضو مجلس النواب سعيد امغيب إلى أنباء مؤكدة عن مغادرة المروحية الخاصة بالسراج إلى جهة غير معلومة في تدوينة عبر فيس بوك.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق في أغلب محاور القتال في العاصمة طرابلس.

كما اشارت مصادر محلية إلى سماع أصوات المدفعية الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياوجه الخرتيت ليش ما تجي انت لميدان الشهدا او وري رجوليتك يا ذيوث
    والله نتمني انلاقي هالكلب باش نعجنهه طريحة نباش القبور وجه امخاريق العجوز هدا

    رد

    • التعليق هدا موجه لوجه الخرتيت محمود عبدالعزيز اللي قاعد في مالطا ويطالب في الناس باش ينزل لميدان الشهداء

      رد

  • الخرتيت الامحمود والاورفلى زامل وميبون وبدرونة وقحبة كبيرة فدعوه يفتفت لانه الآن راهو فى كسبرة وخسر كل الاوراق وسيتم جلبه من الخارج حال سقوط فرقاطة السراج وهى الأن فى طريقها للسقوط بعون الله وانتصار اسود الجيش

    رد