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تحركات واسعة للجيش الوطني صوب قلب العاصمة طرابلس.. اخر التطورات

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

بدأ الجيش الوطني الليبي، السبت، تحركات عسكرية واسعة باتجاه قلب العاصمة طرابلس، من محوري صلاح الدين وبوسليم.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن وحدات عسكرية بدأت تحركا واسعا في العاصمة طرابلس للسيطرة على مراصد مرتزقة أردوغان في محور صلاح الدين و ابوسليم بوسط المدينة.

وأضاف المحجوب في تصريحات اعلامية “أن الجيش الليبي ينوي توسيع مناطق سيطرته في الجزء المتبقي من العاصمة طرابلس حتى ميدان الشهداء”.

وحول الوضع العسكري جنوب مصراتة قال المحجوب إن سلاح الجو الليبي شن سلسلة غارات استهدفت تمركزات و مخازن ذخير بمنطقة ابو قرين جنوب شرق مدينة مصراتة.

وأوضح المحجوب أن الجيش الوطني تبادل القصف المدفعي مع (قوات الوفاق) بالقرب من ابوقرين منذ عصر السبت.

وكانت وسائط الدفاع الجوي بالجيش الليبي قد تمكنت السبت من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في منطقة القبايلة عين زارة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق في أغلب محاور القتال في العاصمة طرابلس.

كما اشارت مصادر محلية إلى سماع أصوات المدفعية الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس.

وأفاد شهود عيان، بسماع أصوات اشتباكات مسلحة وعنيفة وتبادل للقصف المدفعي بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، والذي يشهد أعنف الاشتباكات والقصف المدفعي.

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • أردوغان ….أردوغان …أنقدنا ،،
    الروس دخلوا منطقة طرابلس وبدأوا يتقدمون
    ههههههههههه

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  • المعركة محسومة للجيش لعدة اسباب وجود سيطرة جوية كاملة حاليا وفرار الضباط الاتراك من المعركة خوفا من القتل او الاسر وتركوا المهمة لمرتزقة لاخبرة فتالية لديها ولامعرفة بالشعب الليبى فهى فى بيئة معادية لها وقد يجد فى طرابلس من يدس له السم او يطعنه بسكين كما يحدث مع الاحتلال الصهيونى وفى الجميع الحالات سيهزم فهو مأجور لا يدافع عن قضية ولا ارضه ولا وطنه بينما تفر المليشيات الى مصراته وتتركه وحيدا

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    • 1- الضباط الأتراك لم يهربوا
      2- حفتر نصف قواته مرتزقة
      3- حفتر هو من يتعرض للهزيمة وليس العكس واستنزاف هائل لقواته حتى قال “وما تبقى من الجيش..”

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  • يا أتباع العميل حفتر ، عم تحلموا أنو الثوار السوريين الأحرار سيفرون أمامكم! ولك إنتو عم تحلموا ، الله وكيلكون هادول مدربين في الأراضي الوعرة بإدلب وجبال أزمييير ، وبعدين أردوغان خليفتنا ما بيسمح بتقدماتكن ، هلا بيجي الطيران المسير يقصفكون ، مش بس هيك ، في أربع كناتر مليانة بصل ، وأعداد كبيرة من إخواننا التوار الليبيين جاهزين ، وعمليات التقشير حتزيد الضعف الضعف ، وانتو تعرفوا شو معناتة الكلام هاد ، يعني أعداد السوريين المجاهدين زاد ، وهلا تشوفوا
    ولك مهما طال الظلم لا بد للحق أن ينتصر

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