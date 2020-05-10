تحركات واسعة للجيش الوطني صوب قلب العاصمة طرابلس.. اخر التطورات

بدأ الجيش الوطني الليبي، السبت، تحركات عسكرية واسعة باتجاه قلب العاصمة طرابلس، من محوري صلاح الدين وبوسليم.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن وحدات عسكرية بدأت تحركا واسعا في العاصمة طرابلس للسيطرة على مراصد مرتزقة أردوغان في محور صلاح الدين و ابوسليم بوسط المدينة.

وأضاف المحجوب في تصريحات اعلامية “أن الجيش الليبي ينوي توسيع مناطق سيطرته في الجزء المتبقي من العاصمة طرابلس حتى ميدان الشهداء”.

وحول الوضع العسكري جنوب مصراتة قال المحجوب إن سلاح الجو الليبي شن سلسلة غارات استهدفت تمركزات و مخازن ذخير بمنطقة ابو قرين جنوب شرق مدينة مصراتة.

وأوضح المحجوب أن الجيش الوطني تبادل القصف المدفعي مع (قوات الوفاق) بالقرب من ابوقرين منذ عصر السبت.

وكانت وسائط الدفاع الجوي بالجيش الليبي قد تمكنت السبت من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في منطقة القبايلة عين زارة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق في أغلب محاور القتال في العاصمة طرابلس.

كما اشارت مصادر محلية إلى سماع أصوات المدفعية الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس.

وأفاد شهود عيان، بسماع أصوات اشتباكات مسلحة وعنيفة وتبادل للقصف المدفعي بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، والذي يشهد أعنف الاشتباكات والقصف المدفعي.

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