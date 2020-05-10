من تركيا … ردينة الفيلالي: بنو صهيون القادمون من الشرق سيصلبون على أسوار طرابلس

استمرارا فى سبابها للجيش الوطني الليبي، كتبت ردينة الفيلالي ، والمقيمة في تركيا وزوجة النائب المنشق ” لؤي الغاوي ” وهما موالين للمليشيات، كما أنها أحد المسؤولين بقناة “السلام” الممولة مِن رجل الأعمال “علي الدبيبة” المقيم في تركيا،على صفحتها بالفيس بوك مااعتبرته أبيات شعريه .

وفى أبياتها المسمومة قالت :

بنى صهيون من الشرق آتون

بإسم الصنم يهتفون

حفاة وف أيديهم بعض أفيون

قالو بالأمن جئناك أفلا تصدقون

زرعنا الموت بينكم غصن زيتون”

وفى وقت سابق، دعت الشاعرة ردينة الفيلالي أهالي العاصمة طرابلس إلى الغضب والدعاء على قوات الجيش الليبي الذين وصفتهم بالمغول بسبب ما زعمته بأنهم حولوا المنازل في المدينة إلى ركاما أو سرابا.

ووجهت الشاعرة رسالة قالت فها: «إلى سكان طرابلس الأبية الحبيبة ستعودون الى منازلكم علها تكونُ رُكاماً أو سراباً بعد أن مرَّ المغولُ بها»، وذلك في إشارة ضمنية إلى معركة الجيش الليبي ضد المليشيات في العاصمة.

ودعت “الفيلالي” في تدوينة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى الدعاء على قوات الجيش قائلة: “فلا تحزنوا وتحسبوا الله فيهم فبعضنا خسرَ روحاً و لا يعوضُ الروح إلا خالقها”.