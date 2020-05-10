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من تركيا … ردينة الفيلالي: بنو صهيون القادمون من الشرق سيصلبون على أسوار طرابلس

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استمرارا فى سبابها  للجيش الوطني الليبي، كتبت ردينة الفيلالي ، والمقيمة في تركيا وزوجة النائب المنشق ” لؤي الغاوي ” وهما موالين للمليشيات، كما أنها أحد المسؤولين بقناة “السلام” الممولة مِن رجل الأعمال “علي الدبيبة” المقيم في تركيا،على صفحتها بالفيس بوك مااعتبرته أبيات شعريه .

 

وفى أبياتها المسمومة قالت :

بنى  صهيون من الشرق آتون

بإسم الصنم يهتفون

حفاة وف أيديهم بعض أفيون

قالو بالأمن جئناك أفلا تصدقون

زرعنا الموت بينكم غصن زيتون”

وفى وقت سابق، دعت الشاعرة ردينة الفيلالي أهالي العاصمة طرابلس إلى الغضب والدعاء على قوات الجيش الليبي الذين وصفتهم بالمغول بسبب ما زعمته بأنهم حولوا المنازل في المدينة إلى ركاما أو سرابا.

ووجهت الشاعرة رسالة قالت فها: «إلى سكان طرابلس الأبية الحبيبة ستعودون الى منازلكم علها تكونُ رُكاماً أو سراباً بعد أن مرَّ المغولُ بها»، وذلك في إشارة ضمنية إلى معركة الجيش الليبي ضد المليشيات في العاصمة.

ودعت “الفيلالي” في تدوينة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى الدعاء على قوات الجيش قائلة: “فلا تحزنوا وتحسبوا الله فيهم فبعضنا خسرَ روحاً و لا يعوضُ الروح إلا خالقها”.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مكانك الطبيعى فى بيت من بيوت الدعارة ياميبونة انتى وزوجك الديوث فارض ليبيا الطاهرة محرمة على امثالك من الداعرات

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  • الى الاخ العزيز رقم واحد انها فعلا شاعرة ولكن شاعرة بالالم فى مؤخرتها من كثرة الجهاد فى خيام النكاح الشرجية فاتركوها تعبر عن مشاعرها المكبوتة ومن تعاطيها للافيون تقول كلام مجنون فبنوا صهيون عندك قنواتهم المسعورة فى تركيا يشرف عليها الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى والمستشار الاعلامى لامير قطر القذر اما القادمون من الشرق والجنوب والغرب من ترهونة والزنتان والرجبان فتحت قائد شجاع حارب الصهاينة وانتصر عليهم فى حرب اكتوبر المجيدة وحصل على وسام نجمة سيناء اعلى وسام فى مصر فمن انت ايتها الميبونة الحقيرة !!!

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  • It is a region or sector of Libya, it is all true Libyans who love their pure & musk (SOIL) HOMELAND ya SEWAGE POET
    Anathra Abin Shaddad would be weeping if he heard this trash and insult the beautiful Arabic language & his great poems ya softy, fragile, & colorful sewage poet
    I mentioned the great poet -Anathra- since he fought for what was right physically & poetry wise ya Turkish soft slave

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  • بنى صهيون فى مؤخرتك يلعبون وجعلوها اتون يشتعل بنار الخوان
    رديئة فلا فللى فى مؤخرتك تكفى
    فانتى شاعرة بالالم من كثرة الاستعمال
    واصيبتى بالاسهال يارديئة كونى جريئة وقولى انك داعرة لا شاعرة

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  • عندى الكثير ولكن ما يمنعنى ان اقول اللهم انى صائم وبعد الفطار نكمل

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  • الشعراء يتبعهم الغاون يقولون مالا يفعلون .
    وبيت الشعر الذى لازلت احفظه
    مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل
    وهذه الشاغرة لو طبقنا على جهادها هذا البيت سنجدها فى الخيمة وليس البيت مقبلة بقبلها ومدبرة بدبرها لمن ينكحها من الخوان فى سبيل المرشد سواء فى القبل فى الخيمة المهبلية او سواء فى الدبر فى الخيمة الشرجية وكله على شرجية الخوان نعم الاخوان المثليين اخوان لوط وهذه القحبة مثل امرأة لوط !!!

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  • هى ماسكة منقارها ليه فى الصورة هى عارفة انها بومة بمنقار وبعلها حمار يسمع منها اشعار رديئة من ردينة سردنية فيلا لى لو اثبت انها شاعرة بالمرارة والخسارة بعد الخوزايق السارة التى دخلت مؤخرة اردوغان

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