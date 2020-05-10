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مطالب بالتحقيق في اختفاء ودائع ليبية وسحب أرض للسفارة في زامبيا

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أثار الدبلوماسي الليبي عادل عبدالجليل الكيش، واقعتي اختفاء الودائع الليبية التي اختفت منذ 10 سنوات، وقطعة الأرض التي وهبتها حكومة زامبيا للسفارة الليبية ثم تراجعت عنها، قائلا إن المذكرة التي تثبت التنازل عن الأرض و البديل كانت قد نشرت في 2016 على موقع التواصل “فيس بوك”، مؤكداً على ضرورة فتح تحقيق في موضوع اختفاء الودائع.

من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الليبية في زامبيا فرج الزروق، في تصريحات تلفزيوني، “فيما يتعلق بالوديعة التي اختفت منذ 10 سنوات،  فإن أي تحريك للمبالغ والودائع ستظهر في الكشوفات، وأنه بمراجعتهم للحسابات لم يثبت هذا الأمر”

بدوره، أشار الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، إلى أن الحكومة الزامبية تراجعت عن تقديم قطعة الأرض لأن ليبيا لم تقم بنفس الخطوة، مضيفا أن “مبدأ المعاملة بالمثل معمول به في العرف الدبلوماسي معمول به”، ورأى أنه لا يحق المطالبة بالتعويض، وفق قوله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • بالله عطوه التعويض – خلي انشوفوا شن بيدير بيهم … الشخص اهواه ….!!! –
    – حاليا اعرف ان الادارة الخارجية :
    تهتم بالمواطن والادارات قبل المأديات …
    والمشاكل وسوء الادارات في السفارات الليبية في الدول العربية والأجنبية والعراقيل المهاجرين الليبين – اكثر من دول اخرى تابعة للاستعمار الفرنسي او لعناصر حزب الله اللبناني الشيعي المنتشر حتى في دول امريكا الجنوبية . ويحاول الإطاحة بحكومات مثل الحكومة الفنزويلية التابثة على وطنيتها .

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