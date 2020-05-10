مصادر عسكرية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل رئيس مخابرات حكومة الوفاق عبدالقادر التهامي

أعلنت مصادر عسكرية ليبية، الأحد، عن مقتل عبدالقادر التهامي رئيس مخابرات حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس على يد قوات تابعة للحكومة.

وقال العقيد محمد فرج عثمان بالمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني الليبي، إن “التهامي رئيس مخابرات حكومة الوفاق لقي حتفه على يد مجموعة تنتمي لقوة الردع التابعة لفتحي باشأغا”.

وبحسب مصادر اعلامية فقد سارعت صفحات ومواقع محسوبة على وزير داخلية الوفاق فتحي باشأغا بإعلان وفاة التهامي بسكتة قلبية.

يأتي هذا بعد تداول أنباء حول إلقاء القبض عليه مساء يوم السبت في طرابلس.

ولم يتسن للمشهد الليبي التأكد من مصادر مستقلة بشأن هذا الأمر.

وتشهد طرابلس منذ فترة مناوشات مكتومة بين فايز السراج وفتحي باشأغا فيما يبدو أنه صراع على النفوذ داخل الحكومة المسيطرة على العاصمة، حسب مراقبين.

وأواخر شهر فبراير الماضي قال فتحي باشاغا، وزير داخلية الوفاق، إن (جهاز المخابرات) تعرض للاختراق من قبل ميليشيا، لم يسمها، في إشارة إلى النواصي.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي