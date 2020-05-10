وزارة عدل الوفاق تدين استمرار استهداف المدنيين في طرابلس

أدانت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل في حكومة الوفاق، استمرار استهداف المدنيين في طرابلس، واصفة إياها بالجرائم “الخطيرة” التي يقوم بها الجيش الوطني، في أحياء متفرقة من العاصمة، على حد وصف اللجنة.

وأبدت اللجنة في بيان لها، أسفها من صمت مجلس الأمن الدولي، الذي وصفته بالصمت المريب والمخجل، الذي لم يكلف نفسه عناء إدانة وإيقاف الاستهداف الأحياء في طرابلس، وتأزيم الأوضاع في ليبيا، وتوسيع رقعة النزاع فيها وتهديد حياة كل الليبيين.

وذكّرت اللجنة الوطنية، أن مثل هذه الانتهاكات والجرائم، ستُضاف إلى السجل الإجرامي، وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب، وستضاف إلى ملف الملاحقة القضائية الدولية والداخلية.

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