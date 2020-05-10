السراج يوجه نداء أخيرا لـ”المغرر” بهم في صفوف الجيش لتسليم أنفسهم ن

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن المجلس لم يكترث بالتنديدات “الخجولة” التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية “المعتدي” باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه.

وأوضح السراج تصريح له بصفة “القائد الأعلى للجيش الليبي”، أن ما تواجهه العاصمة، لن يكون مانعا وعائقا لتوفير ما تحتاجه قوات الوفاق.

ووجّه رئيس المجلس الرئاسي، نداء أخيرا للشباب الذي وصفهم بالمغرر بهم في صفوف الجيش الوطني، بتسليم أنفسهم، وسيجدون أفضل معاملة.

ومن جهة أخرى وجه الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري على صفحته في “فيسبوك”، ليل السبت، حديثه لقوات حكومة الوفاق ومن شماهم المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانبها، أنه “لم يبقَ لكم مزيداً من الوقت وما ترونه من تطورات في العملية الهجومية للقوات المسلحة العربية الليبية لن تتوقف إلا بالقضاء عليكم وإسقاط مشروع أردوغان”.

ودعا المسماري قوات الوفاق إلى التفكير وتحكيم عقولهم وإنقاذ أنفسهم.

وشهدت عدة أحياء في العاصمة طرابلس، متاخمة لمناطق الاشتباكات، ليل السبت، تبادلا عنيفا للقصف المدفعي، حيث سُمعت أصوات القصف في أغلب المناطق.

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