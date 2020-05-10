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الهلال الأحمر طرابلس يستلم كمية من المساعدات الوقائية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل الهلال الأحمر فرع طرابلس من تنسيقية المنطقة الغربية، كمية من المساعدات وبالتعاون مع شركة الانتقال .

وأوضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أن المساعدات احتوت على مستلزمات التعقيم والمتكونة من “أغطية رأس، قفازات، كمامات، كحول”، إضافة لأنابيب الرش والتعقيم، وسيتم توزيعها على فروع المنطقة الغربية لسد احتياجات بالمنطقة الغربية .

وفي وقت سابق، أشارت الأمانة العامة، أن الهلال الأحمر فرع أجدابيا، احتفل باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والذي يوافق الثامن من مايو من كل عام.

واحتفلت عدة فروع للهلال الأحمر الليبي، في المدن والمناطق، باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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