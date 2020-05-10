العباني: تونس الخضراء قد تصبح حمراء إكراما لـ«الأرعن والأحمق»

شن عضو مجلس النواب الليبي، محمد العباني، هجوما كاسحا ضد الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس مجلس نوابه راشد الغنوشي، بسبب التواطؤ مع أردوغان ضد ليبيا.

وقال العباني في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تونس أيا خضراء قد تصبحين حمراء إكراما لرئيسك الأرعن، ورئيس مجلس نوابه الأحمق، قد لا يطول صبرنا عليكم، طفح الكيل”.

يشار إلى أن الجدل يتواصل في تونس حول مساعي أردوغان لاستخدام الأراضي التونسية نقطة انطلاق نحو غزو ليبيا، خصوصاً عقب نزول طائرة تركية في مطار جزيرة جربة جنوبي تونس ليل الخميس الماضي.

وتفاقم الغضب والجدل في تونس، في ظل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل حول خروج طيران تركي من جنوبي تونس لضرب قاعدة الوطية الجوية بالتزامن مع هجوم مليشيات طرابلس، ما يفاقم المخاوف من نجاح الإخوان في الزج بتونس في الصراع الليبي إكراما لهوس أردوغان.

ووجه الصحفي الليبي، عبد السلام سلامة، نصيحة للمواطنين التونسيين، مشددا على أن الروبوت لا يصلح أن يكون رئيسا يحكم دولة.

وقال سلامة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا عزاء للمراهنين على هذه التقنية. (الروبوت) قد يصلح للقيام بكل المهام، إلا أن يكون رئيسا يحكم دولة”.

وأضاف “أيها الأشقاء التوانسة (أعيدوا صلاتكم). تحية لـ(عبير موسى ومبروك كورشيد، وضرار الفريضي، وللمحامية وفاء الشاذلي، ولكل الوطنيين الذين يتصدون للعبث هناك”.

وكان الحزب التونسي الدستوري الحر، قد طالب أول أمس، بعقد جلسة عامة بالبرلمان التونسي لمساءلة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، بسبب ما أسماه اتصالات مشبوهة مع جهات أجنبية، وعلاقة ذلك بالعدوان على ليبيا.

كما أصدرت عبير موسى، بياناً أمس السبت، استنكرت فيه التضارب بين المعلومات الصادرة عن رئاسة الجمهورية و تصريحات وتحركات وزارة الصحة ويندد بانعدام الشفافية في التعامل مع الملف الليبي وعدم التنسيق بين الحكومة ورئاسة الجمهورية في هذا الملف الخطير الذي يهدد أمن البلاد ويمس بالسيادة التونسية، وذلك على إثر إصدار رئاسة الجمهورية بلاغا مفاده أنها سمحت بنزول طائرة تركية محملة بمساعدات طبية بمطار جربة جرجيس الدولي شرط أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى الأشقاء في ليبيا إلى السلطات التونسية (أمن و ديوانة) وشرط أن تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر راس جدير ليتسلمها الجانب الليبي.

يشار إلى أن المحامية التونسية البارزة وفاء الحزامي الشاذلي، قد شنت سابقا، هجومًا شديدًا على جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب النهضة، كاشفة عن تورطهم في نقل مهندسين وخبراء إلى المواقع العسكرية التركية في ليبيا، داعية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إيقاف ممارسات الإخوان وحزب النهضة التي تورط بلادهم في الحرب “العثمانية” في ليبيا، وتحالفات إقليمية تم رفضها رسميا في وقت سابق.