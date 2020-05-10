إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة

تمكنت منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة من استهداف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.

ووجهت القيادة العامة للجيش الليبي، السبت، تحذيراً إلى من وصفتهم بـ “التكفيريين المتطرفين – المليشيات الإجرامية – المرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب – الغزاة الأتراك” باستغلال عقولهم والتشاور للتفكير في إنقاذ أنفسهم، بحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لـ “المسماري”.

وقال منشور الصفحة الرسمية لـ” الناطق باسم القيادة العامة للجيش”، “لم يبق لكم مزيداً من الوقت وما ترونه من تطورات في العملية الهجومية للقوات المسلحة العربية الليبية لن تتوقف إلا بالقضاء عليكم وكسر قرنكم وإسقاط مشروع أردوغان المتطرف”.