لجنة مجابهة كورونا بمصراته تعلن سلبية نتائج 10 حالات اشتباه بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الأحد، سلبية نتائج فحص 10 عينات تم سحبها أمس.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه تم سحب عينات من 16 حالة اشتباه بفيروس كورونا من بينهم 7 حالات من العائدين من تركيا، وتم إرسالها للمختبر المرجعي لمكافحة الأمراض، لافتة إلى أنه تم وضع الحالات في الحجر الصحي لحين ظهور النتائج.

