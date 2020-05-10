الأعلى للدولة: لا حوار ولابد من تركيز المجهود الحربي

طالب المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتركيز على المجهود الحربي لوقف الهجمات على المدنيين.

ونوه المجلس في بيان له أن على الرئاسي توقيع أقصى العقوبات على العسكريين المتقاعسين عن أداء واجبهم إضافة إلى رفع مستوى التنسيق العسكري مع الحلفاء الدوليين بتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية، لإنهاء “الانقلاب” وحث الأطراف المحلية بالتوقف عن الحديث عن الحوار بأي شكل قبل انتهاء “العدوان” بشكل كامل حسب وصف البيان.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب كانت قد وجهت نداءات للتهدئة وإعطاء الأولوية لجهود الإغاثة الإنسانية وفي مقدمتها ما يخص مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، داعية إلى الالتزام بالهدنة الانسانية وتحمل الأطراف التي ترفض الموافقة على الهدنة مسؤولية المعاناة الانسانية والخسائر في الارواح والممتلكات التي يتعرض لها المدنيون، مؤكدة أن تلك “الأفعال الإجرامية انتهاك للقانون الإنساني والدولي”.

كما ناشدت اللجنة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في ليبيا وإلى اتخاذ موقف حاسم تجاه الأمر ومحاسبة كل من يتجاهل الهدنة .

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