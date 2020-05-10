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الأعلى للدولة: لا حوار ولابد من تركيز المجهود الحربي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتركيز على المجهود الحربي لوقف الهجمات على المدنيين.

ونوه المجلس في بيان له أن على الرئاسي توقيع أقصى العقوبات على العسكريين المتقاعسين عن أداء واجبهم إضافة إلى رفع مستوى التنسيق العسكري مع الحلفاء الدوليين بتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية، لإنهاء “الانقلاب” وحث الأطراف المحلية بالتوقف عن الحديث عن الحوار بأي شكل قبل انتهاء “العدوان” بشكل كامل حسب وصف البيان.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب كانت قد وجهت نداءات للتهدئة وإعطاء الأولوية لجهود الإغاثة الإنسانية وفي مقدمتها ما يخص مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، داعية إلى الالتزام بالهدنة الانسانية وتحمل الأطراف التي ترفض الموافقة على الهدنة مسؤولية المعاناة الانسانية والخسائر في الارواح والممتلكات التي يتعرض لها المدنيون، مؤكدة أن تلك “الأفعال الإجرامية انتهاك للقانون الإنساني والدولي”.
كما ناشدت اللجنة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في ليبيا وإلى اتخاذ موقف حاسم تجاه الأمر ومحاسبة كل من يتجاهل الهدنة .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • بعد ان دفن الشعب اتفاق الصخيرات انتم فى عداد الاموات استعدوا وجهزوا اكفانكم لم يعد لديكم فاكرام الميت دفنه على يد ثوار الكرامة ويوم القيامة ادخلوا الاخوان اشد العذاب فهم قمامة المجتمعات

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  • بعد ان دفن الشعب اتفاق الصخيرات انتم فى عداد الاموات استعدوا وجهزوا اكفانكم لم يعد لديكم وقت فالسراج هرب وباشاغا والاتراك واكرام الميت دفنه على يد ثوار الكرامة ويوم القيامة ادخلوا الاخوان اشد العذاب فهم قمامة المجتمعات

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  • انتم مثل الكلاب تنبحون فى غرب مكيفة لو كان عندكم دم ومقتنعين بما تقولوه من خزعبلات اذهبوا انتم وابناؤكم للقتال لدعم المجهود الحربى المزعوم بدلا من جلب مرتزقة ليدافعوا عنكم وعن فسادكم من اموال الشعب وانتم اول من سيهرب كما فعل السراج وباشااغا وتتركوا شباب غبى مغرر به

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