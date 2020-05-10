حركة نداء تونس: تكفل بلادنا بإيصال شحنة إلى جماعة السراج يعني انخراطها المباشر في الحلف التركي – القطري – الإخواني

ليبيا – حذر القيادي بحركة نداء تونس منجي الحرباوي من تداعيات السماح لطائرة تركية بالهبوط لنقل مساعدات طبية إلى ليبيا والتي تتناقض مع ما كانت وزارة الدفاع التونسية قد أكدته في وقت سابق عندما أكدت أن تونس ليست منطلقا لعمليات عسكرية في المنطقة وذلك ردا على تقارير أشارت إلى أن تركيا تستخدم الأراضي التونسية لضرب مواقع الجيش الليبي في غرب ليبيا.

الحرباوي وفي تصريرح لصحيفة “العرب” اللندنية أمس السبت قال إن هناك شبهة في هذه الإمدادات وخاصة أن مطارات ليبيا مثل معيتيقة ومصراتة تعمل وكان بإمكان طائرات تركيا استخدامها، معتبرا في الوقت نفسه أن تكفل تونس بإيصال الشحنة إلى جماعة السراج يعني اصطفاف تونس وانخراطها المباشر في الحلف التركي – القطري – الإخواني الليبي.

ولم يُخف الحرباوي تخوّفه من وجود أجندات خفية لا تبعث على الارتياح وراء هذه الخطوة،قائلا إن:”تركيا تريد توريط تونس في الحلف الإخواني الداعم لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من خلال هذه المساعدات المشبوهة وداعيا في الوقت نفسه الرئاسة التونسية إلى توضيح طبيعة هذه الشحنة حتى لا نقول إنها مورّطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية