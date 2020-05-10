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الكويتي ناصر الدويلة: «طيرا أبابيل» فشلت وتم القضاء على «الطابور الخامس» وأسر «المنافقين»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة، أن عملية «طيرا أبابيل» التي أطلقتها القيادة العامة للجيش العربي الليبي، لدحر المليشيات والمرتزقة في طرابلس، فشلت.

وقال الدويلة، في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “فشلت عملية «طيرا أبابيل» التي أطلقها «حفتر» عبر إمطار العاصمة طرابلس بأكثر من مئة وخمسين صاروخ ورافق ذلك هجوم على محورين”.

وأضاف “المفاجأة كانت خروج مجموعتين من الطابور الخامس لاختراق المحاور من الخلف فتم القاء القبض عليهم وانكشفت خطة «حفتر» وتم أسر المنافقين والله أكبر ولله الحمد”.

ووجه الإخواني الكويتي، تحية لمن أسماهم بـ«أبطال» مكتب أبو سليم، قائلا: “تحية من الخليج إلى «أبطال مكتب أبو سليم» الذين أحبطوا «خيانة المنافقين» خلف خطوط «الأبطال المدافعين عن طرابلس» حفظها الله”.

وادعى أن القبض على من وصفهم بـ«الطابور الخامس» سيكشف كنز معلومات عن «الخونة»، مضيفا “سوف تطير فيها لحى «عفنه» من «عباد الطواغيت»، فشكرا لـ«أبطال» مكتب أبو سليم ورفاقهم على هذه الضربة الموفقة”.

وتابع “تستمر عمليات التجريد التي يقوم بها «طيران الوفاق» ضد الأهداف العسكرية في دائرة واسعة تكشف تقدم «طيران الوفاق» المسير -في إشارة إلى الطائرات التركية- وقد أرهقت الضربات الدقيقه «حفتر» وداعميه وجعلتهم يصبون جام غضبهم على المدنيين في عمليتهم «طير أبابيل» والتي لم تكن سوى قصف أحياء طرابلس بصواريخ جراد تكشف حقد «حفتر» وزمرته”.

وختم قائلا: “لله الامر من قبل ومن بعد سيهزم «حفتر» إن شاء الله قريبا وسيفرح الليبيون وجميع أمة العرب والمسلمين وأحرار العالم بفشل مشروع «الدول الاستعمارية» لإعادة زرع نظام عميل في ليبيا”، على حد ادعائه.

وكان الدويلة، الذي سبق اعتقاله في الكويت لتهجمه على دول الخليج من أجل قطر، قد عبر في تصريحات سابقة له، عن أمنيته في سقوط مدينة ترهونة في أيدي الغزاة الأتراك ومعاونيهم من المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج والإرهابيين والمرتزقة الأجانب.

وقال “ستسقط ترهونة وبني وليد بأسرع من ومضة البرق، فيا وجهاء المدينتين لا يغرنكم الشيطان ويدمر مدنكم إن كيد الشيطان كان ضعيفا.

وهاجم القائد العام للجيش الليبي، قائلا: “الحق مع إخوانكم في طرابلس، والشيطان مع البرغوث «المشير خليفة حفتر» عميل الصهيونية والاستعمار، وسينتصر الحق ويزهق الباطل، لا تخربوا بيوتكم بأيديكم وتشردوا أبناءكم والسلامة غنيمة”.

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الإخوان الجيش العربي الليبي الغزو التركي طيرا أبابيل مليشيات السراج ناصر الدويلة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • انت اخوانى حقير عايش فى اوهام فالجيش الوطنى الليبى يتقدم وسينتصر على الخوان كما حدث فى مصر والسودان انظر لمرشد العام الان فى مصر سبع سنين ذليل حقير ومعه الشاطر والعريان والبلتاجى والكتاتنى وابواسماعيل من كان يتصور ان هؤلاء فى السجون رغم انف اردوغان وكذلك سيكون مصير الخوان ولانك واحد من المهابيل لترى مايراه اى عاقل بعد حرق مطارى مصراته ومعتيقة اختفى منذ الضربة ظهور اى طائرات مسيرة ونرى تقدم الجيش فى صلاح الدين وابوسليم وهروب السراج وباشاغا ولم يبقى سوى مرتزقة سيسلموا انفسهم لانهم بلا هدف كل مايهمهم المال وبس

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  • ياحقير يابغل عندما دخل صدام الكويت هربتم مثل النساوين ومن حرر لكم ارضكم ودخل الكويت لمحاربة صدام مع التحالف الدولى كان الجيش المصرى بقيادة اللواء احمد بلال امين عام حزب حماة الوطن فى مصر الان

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  • هل يعلم هذا الساقط الشاذ المنتمي الي دولة الشواذ الكويت التي أخذها صدام في ساعة زمان انه لا عميل في الوطن العربي للغرب الا حزب الاخوان فهو صنيعه بريطانيه ولازال يتلقي في الدعم المادي والمسانده في المحافل الدوليه من حكومة بريطانيا لماذا هذا السفيه يقلب في الامور ويصف من يريد ان يقضي علي العملاء بالعميل ولكن لا تستغربوا كذبه فأن من أساسيات الالتحاق بالاخوان ان تكون كذاب أشر فكل كذاب أشر هو أخواني بالطبيعه

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  • يادويلة الخوان التى سقطت بسقوط مرشدها العام فى ملابس نسوان كيف تفشل عملية فى بدايتها وفى خلال يومين كسرت انف اردوغان فى معاقله الرئيسية وقلاعه التى تصور الاخوان انها حصينة والان الخوان فى وضع دفاعى ولم يعد لديهم قدرة على الهجوم بعد تكسير عظامهم وتحطيم مركز نجميع المسيرات بمصراته وترى الان سيارات نقل الدجاح تسير فى امان فى بنى وليد وترهونة الم ترى ذلك يابن المجنونة وانتظر قريبا ياحمار دوى الانتصار فى قلب طرابلس ولا مكان للخوان الا فى السجون !!

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  • ياعملاء الرجل الابيض لما جاكم صدام نحن كلنا تضامنا معكم … ولكن لما عرفنا نواياكم الخبيثة ونفوسكم القذرة تجاه بلادنا ندمنا علي ذلك كثيرا … واليوم أيقنا ان صدام كان علي حق وكان مدفوع بالدفاع عن امنه وعن شعبه

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