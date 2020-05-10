بالصور.. الهلال الأحمر يستقبل مساعدات لمكافحة «كورونا» بالمنطقة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الليبي أن فرع طرابلس استقبل مواد لمكافحة جائحة «كورونا» من تنسيقية المنطقة الغربية.

وحسب الأمانة العامة للهلال الأحمر، احتوت لمساعدات على مستلزمات التعقيم والمتكونة ثل أغطية الرأس، والقفازات، والكمامات، والكحول. وشملت المساعدات أيضا أنابيب الرش والتعقيم، والتي من المقرر توزيعها على فروع المنطقة الغربية لسد احتياجات بالمنطقة الغربية.

يشار إلى الهلال الأحمر تعمل من خلال شبكة تتكون من أكثر من 36 فرعًا، و8000 متطوع في جميع أنحاء البلاد .

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